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Кто разрешил бюджетнику быть таким дерзким? Renault Kwid 2026 стал слишком модным

2:16
Авто

Renault представила обновлённый Kwid 2026, и он уже вызвал бурную реакцию. Автомобиль, сохранивший доступность и топливную экономичность, получил заметные визуальные изменения, новые технологические решения и — самое интригующее — ценник, который пока держится в секрете.

Renault Kwid
Фото: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1eXVm6IG6xk by The Drivers Hub, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Renault Kwid

Смелый стиль и свежие версии

Главное визуальное новшество — яркие жёлтые вставки Citron, появившиеся сразу в двух версиях: Iconic и Outsider. Эти акценты на зеркалах, решётке радиатора и обвесе делают дизайн более выразительным и современным. Версия Intense уступила место новой — Iconic, которая теперь занимает ключевую позицию в линейке.

Больше технологий внутри

Все комплектации теперь оснащены двумя дополнительными динамиками в задних стойках и современным USB-разъёмом типа C вместо классической розетки 12V. Это не только про удобство, но и про соответствие ожиданиям молодых пользователей.

Что под капотом

Автомобиль оснащён трёхцилиндровым мотором 1.0 SCe, работающим как на бензине, так и на этаноле. В дополнение — электронный контроль устойчивости и помощник при старте на подъёме, делающие вождение комфортнее и безопаснее.

Версии Kwid 2026: выбирай по себе

  • Zen: подушки безопасности, ESP, контроль давления в шинах, LED-ходовые огни, кондиционер.

  • Intense: плюс камера заднего вида, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и зеркалированием смартфона.

  • Iconic: эксклюзивные цвета Citron, двухцветная окраска кузова, литые диски и индивидуальный значок.

  • Outsider: агрессивный внедорожный стиль с декоративными накладками, крышей в цвет Citron и особой отделкой салона.

Почему его уже боятся

Пока официальная стоимость не объявлена, но прогнозы говорят о возможной цене до 90 тысяч реалов. И это пугает потенциальных покупателей, ведь модель всегда считалась бюджетной. Однако с новым обликом и оснащением Kwid уверенно претендует на большее.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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