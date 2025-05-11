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Honda возвращает двигатель из 80-х — но теперь он с электрическим компрессором

1:42
Авто

Спустя почти 40 лет легенда возвращается. Honda официально представила абсолютно новый V3 — первый в истории мотоциклетный двигатель с электрическим компрессором и жидкостным охлаждением.

Honda ADV
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda ADV

Этот агрегат выполнен в конфигурации V с углом 75 градусов между тремя цилиндрами. Он пока не установлен ни на одну серийную модель, но японский производитель намекает: долго ждать не придётся — мотор предназначен для мощных спортивных байков нового поколения.

Электрический компрессор: главное новшество

Электрический наддув — революция для двухколёсных. Он устраняет традиционную турбояму, ведь работает сразу, без ожидания выхлопных газов. Это значит: отклик на газ будет мгновенным. Более того, системе не нужен ни интеркулер, ни дополнительные радиаторы — всё максимально компактно и централизовано.

Почему это важно

Honda подчёркивает, что новая силовая установка создавалась для "высокомощных мотоциклов". При этом её конструкция невероятно тонкая, что особенно важно для спортивных моделей с ограниченным пространством.

Историческое возвращение

Последний раз Honda использовала двигатель V3 в двухтактной NS400R — это было ещё в 80-х. С тех пор V3 исчез, и лишь теперь, спустя десятилетия, бренд вновь делает ставку на эту архитектуру.

Теперь главный вопрос: на каком мотоцикле появится этот революционный мотор? С учётом технического потенциала и компактности — это может стать настоящим прорывом в классе спортбайков.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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