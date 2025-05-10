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Женщины за рулём в Советском Союзе

2:17
Авто

В СССР женщина за рулём была не диковинкой, а частью идеологии — равенства и трудового вклада.

автоледи
Фото: commons.wikimedia.org by А. С. Ковалёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
автоледи

Тем не менее, путь к водительскому креслу был не самым простым. Общество относилось к женщинам-водителям с интересом, уважением и… иногда с осторожностью.

1. Идеологический посыл
Уже в 1930-х советская пропаганда подчёркивала: женщина может быть не только трактористкой и лётчицей, но и водителем. В годы войны женщины массово садились за руль санитарных машин, грузовиков и даже танков. Это стало частью образа "новой женщины социализма".

2. Вождение — профессия, а не хобби
Водительницы работали на "Скорой", в автобусных парках, в такси и на заводах. Профессия не считалась женской, но женщины в ней уважались за точность и дисциплину. Например, водитель троллейбуса — распространённый образ женщины-горожанки.

3. Автолюбительницы
Личный автомобиль в семье — редкость. Если женщина водила собственный "Жигуль" или "Москвич", это вызывало уважение и зависть. Часто машины оформлялись на мужа, но водили их жёны.

4. Реакция общества
Отношение было двойственным. С одной стороны — поддержка и восхищение. С другой — анекдоты и стереотипы: "Женщина за рулём — как обезьяна с гранатой". Но в реальности женщины водили аккуратнее и реже нарушали ПДД.

5. Мотоциклы и мотороллеры
Некоторые женщины водили и двухколёсный транспорт: "Вятку", "Тулу", особенно в южных регионах и сельской местности. Это считалось удобным и практичным решением — например, для врача или учителя в селе.

6. Первая женщина-таксистка или дальнобойщица
Такие истории освещались в прессе как пример героизма и трудового подвига. Особенно если речь шла о женщинах с многолетним стажем, наградами и благодарностями.

Сегодняшние российские автоледи — наследницы той эпохи. Тогда женщины доказали: за рулём они не хуже мужчин. А порой — и лучше…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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