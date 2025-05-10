Советский внедорожник: как УАЗ стал легендой бездорожья

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УАЗ — это не просто автомобиль, а настоящий символ выживания в любых условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ УАЗ-469

Рождённый в годы войны, испытанный на суровой тайге, горах и бескрайних полях, ульяновский внедорожник стал по-настоящему народной машиной, способной ехать там, где дороги давно кончились.

Рождение легенды

История УАЗа начинается в 1941 году, когда из Москвы в тыл — в Ульяновск — эвакуируют часть Завода имени Сталина (ЗИС). Уже с 1942 года здесь запускают производство грузовиков для фронта, а позже — начинают работать над лёгким армейским внедорожником.

Первой по-настоящему успешной моделью стал УАЗ-469, сошедший с конвейера в 1972 году. Эта машина быстро превратилась в эталон: простая, выносливая, проходимая и ремонтируемая на коленке.

В чём сила УАЗа?

Полный привод и высокий клиренс - машина без труда проходила грязь, снег, болота и лесные дороги. Минимум электроники - ломаться было практически нечему. Доступность запчастей - УАЗ можно было починить даже в деревне молотком и кувалдой. Универсальность - использовался как армейский транспорт, "санитарка", сельхозавтомобиль, охотничья и геологоразведочная техника.

Варианты на любой случай

УАЗ-469 — военная классика, часто с откидным тентом.

УАЗ-452 ("буханка") — санитарный и грузопассажирский фургон, полюбившийся сельским врачам и геологам.

УАЗ-3151 — гражданская модификация, часто покупалась охотниками и лесниками.

УАЗ-3909 — полноприводная маршрутка и развозной фургон.

Везде, где нет дорог

УАЗы использовали:

В армии — от патрулирования до перевозки офицеров.

В колхозах — как надёжную рабочую лошадку.

В медицине — "буханка" доставляла врачей туда, где не пройдёт скорая.

В экспедициях и геологоразведке — незаменим в тайге и тундре.

Даже на Кавказе и в Средней Азии — за счёт прочности и ремонтопригодности.

Несмотря на жёсткую езду, дребезжащие двери и "течь из каждого шва", УАЗ всё равно обожают. Его не убить — он продолжит ехать, даже если часть кузова отвалилась.