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ЛАЗ, Икарус и ПАЗ: три кита советского автобусного флота

2:30
Авто

В советской транспортной системе автобус был не просто средством передвижения — он был частью повседневной жизни миллионов людей.

автобус ЛАЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Anton2006s, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автобус ЛАЗ

На междугородних трассах, городских улицах и сельских дорогах можно было увидеть три легендарных силуэта: ЛАЗ, Икарус и ПАЗ. Каждый из них стал символом своей эпохи и выполнял свою уникальную роль в системе общественного транспорта СССР.

ЛАЗ: львовская гордость междугородних маршрутов

ЛАЗ-695, с характерной округлой формой и большими окнами, стал настоящей иконой междугородних поездок. Его выпуск начался в 1950-х на Львовском автобусном заводе, и до конца 1980-х он был одним из самых узнаваемых автобусов СССР.

ЛАЗ был удобен для длительных маршрутов: мягкие сиденья, полки для багажа, а позже — и отопление, что делало поездки по холодной стране менее утомительными.

Икарус: венгерский гость, ставший своим

"Икарус-260" и "Икарус-280" поступали в СССР с начала 70-х годов по линии соцкооперации с Венгрией. Эти автобусы, особенно гармошки "Икарус-280", стали основой городского пассажирского транспорта в крупных советских городах.

Просторные, надёжные, с хорошей вместимостью, они быстро полюбились водителям и пассажирам. В некоторых городах постсоветского пространства "Икарусы" эксплуатировались вплоть до 2010-х годов.

ПАЗ: народный автобус

ПАЗ-672 и его преемники с короткой базой и характерной "улыбкой" радиаторной решётки стали незаменимыми на местных маршрутах. Эти автобусы курсировали между деревнями, служили в ведомственном транспорте, подвозили рабочих на заводы и детей в школы.

Благодаря своей компактности ПАЗы успешно справлялись с плохими дорогами и даже бездорожьем. Они стали "рабочими лошадками" советской глубинки.

Транспорт, который помнят

Сегодня многие вспоминают эти автобусы с ностальгией. У каждого была своя история — кто-то ездил на "Икарусе" в отпуск к морю, кто-то ждал ЛАЗ после смены, а кто-то до сих пор хранит фотографии с ПАЗиком у школьных ворот. Эти три модели — не просто техника, а часть культурной памяти миллионов людей.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе. 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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