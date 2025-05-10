Техника СССР. Самый мощный советский мотоцикл

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Советская мототехника славилась своей простотой, надёжностью и возможностью ремонта "на коленке".

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иж Планета Спорт

Но среди всей линейки мотоциклов был один, который по праву считался самым мощным и солидным. Речь идёт о ИЖ-Планета Спорт — настоящем "спортбайке" по советским меркам.

ИЖ-Планета Спорт — сила и стиль СССР

Год выпуска: с 1973 по 1984

Двигатель: 2-тактный, одноцилиндровый, 350 куб см

Мощность: до 32 л. с.

Максимальная скорость: до 140 км/ч

Разгон до 100 км/ч — менее чем за 11 секунд

Коробка передач: 5-ступенчатая

Вес: около 135 кг.

Чем выделялся ИЖ "Планета Спорт"

Это был первый советский мотоцикл, ориентированный не на армию и деревню, а на молодёжь и спорт.

Совершенно новый двигатель, разработанный с нуля, а не модификация старого Урал/Днепр.

В первые годы производства мотоцикл даже оснащался японским карбюратором Mikuni — неслыханно для того времени!

Современный дизайн: узкий бак, яркие цвета, стильный хром.

Конкуренты и другие мощные модели

Днепр МТ-10 — тяжёлый мотоцикл с коляской, 650 куб см, 32 л. с., но не для скорости.

Урал М-67 — ещё один "тяжеловес", больше для бездорожья и службы.

ЯВА 350 (чешская) — популярна в СССР, но по мощности уступала "Планете Спорт".

Наследие

ИЖ-ПС стал культовым мотоциклом. Сегодня это редкий раритет — и для коллекционеров, и для фанатов советского автопрома. Некоторые до сих пор ездят на этих машинах, а умельцы даже участвуют в кастом-фестивалях с реставрированными "Ижами".