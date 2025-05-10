Техника СССР. Самый мощный советский мотоцикл

Советская мототехника славилась своей простотой, надёжностью и возможностью ремонта "на коленке".
Но среди всей линейки мотоциклов был один, который по праву считался самым мощным и солидным. Речь идёт о ИЖ-Планета Спорт — настоящем "спортбайке" по советским меркам.
ИЖ-Планета Спорт — сила и стиль СССР
Чем выделялся ИЖ "Планета Спорт"
Это был первый советский мотоцикл, ориентированный не на армию и деревню, а на молодёжь и спорт.
Совершенно новый двигатель, разработанный с нуля, а не модификация старого Урал/Днепр.
В первые годы производства мотоцикл даже оснащался японским карбюратором Mikuni — неслыханно для того времени!
Современный дизайн: узкий бак, яркие цвета, стильный хром.
Конкуренты и другие мощные модели
Днепр МТ-10 — тяжёлый мотоцикл с коляской, 650 куб см, 32 л. с., но не для скорости.
Урал М-67 — ещё один "тяжеловес", больше для бездорожья и службы.
ЯВА 350 (чешская) — популярна в СССР, но по мощности уступала "Планете Спорт".
Наследие
ИЖ-ПС стал культовым мотоциклом. Сегодня это редкий раритет — и для коллекционеров, и для фанатов советского автопрома. Некоторые до сих пор ездят на этих машинах, а умельцы даже участвуют в кастом-фестивалях с реставрированными "Ижами".
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