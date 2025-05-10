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Были ли в СССР автоугонщики

1:49
Авто

В СССР автоугонщики были, хоть и реже, чем в современных условиях.

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

Автомобилей было намного меньше, но именно поэтому каждая машина представляла особую ценность, особенно для преступников. Угоны происходили в основном не ради перепродажи, как сегодня, а по другим причинам.

Почему угоняли в СССР

1. Для временного использования — чаще всего угоняли, чтобы "покататься", особенно среди молодёжи.
2. С целью преступления — машина использовалась для ограбления или побега.
3. Разбор на запчасти — редкость и дефицит деталей делали это прибыльным, хоть и опасным занятием.
4. На продажу — крайне редко, но бывало, особенно если был "свой человек" в ГАИ или на автобазе.

Как угоняли

  • У советских автомобилей (Жигули, Москвичи, Запорожцы) защита слабая — замки легко вскрывались.
  • Использовали скрученные проволоки, отвёртки, иногда просто разбивали стекло.
  • В гаражах угоны случались редко — почти у всех были самодельные замки и "секретки".

Реакция властей

Угон автомобиля в СССР считался тяжёлым преступлением, и за него можно было получить до 8 лет лишения свободы.

МВД вело строгий учёт транспорта — все машины имели техпаспорта и учёт в ГАИ, что затрудняло перепродажу.

Часто угонщиков ловили довольно быстро — машин мало, а внимание к каждой пропаже — огромное.

В СМИ часто писали: "группа подростков незаконно завладела автомобилем", не употребляя слово "угон".
Некоторые известные уголовные дела 70-80-х годов касались серийных угонов ради "разборки" и черного рынка.

Куратор Игорь Моржаретто
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