Как КАМАЗ стал символом СССР и покорил Дакар

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КАМАЗ — это не просто грузовик. Это символ промышленной мощи СССР, инженерной выносливости и спортивной славы России.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Камаз

Завод, построенный "с нуля" в 1970-х, стал колыбелью для автомобилей, которые сначала перевозили грузы в Сибири, а потом — покоряли барханы Африки.

Рождение гиганта

В начале 1970-х СССР остро нуждался в современных тяжёлых грузовиках. Решение: построить завод мирового уровня в Набережных Челнах.

И КАМАЗ (Камский автомобильный завод) стал одним из крупнейших проектов в истории советского автопрома:

Гигантская площадка, собственная железная дорога и жилой микрорайон.

Первая модель — КАМАЗ-5320 — вышла с конвейера в 1976 году.

Завод был символом пятилеток и дружбы народов: его строили представители всех республик СССР.

Грузовик, который выдерживает всё

КАМАЗ быстро стал любимцем армии, строителей и дальнобойщиков:

* Надёжный дизель, способный работать в мороз и жару.

* Простой ремонт даже "в поле".

* Отличная проходимость по бездорожью.

КАМАЗы работали в Сибири, на севере, в пустынях и даже в Антарктиде. Они стали повседневным фоном советской жизни — от сельхозработ до военных колонн.

КАМАЗ-мастер и триумф на "Дакаре"

В 1988 году появился спортивный проект КАМАЗ-мастер — команда, созданная энтузиастами завода. Задача — участвовать в самой престижной и сложной внедорожной гонке мира: ралли "Дакар".

Первый успех

1991 год — дебют на "Дакаре". 1996 — первая победа.

С тех пор команда КАМАЗ-мастер стала настоящей легендой: 19 побед на "Дакаре" (на 2023 год — рекорд среди всех производителей грузовиков).

В условиях жары, песка, камней и поломок — КАМАЗы побеждали даже титанов, вроде IVECO, MAN и Tatra.

Почему весь мир уважает КАМАЗ

Надёжность: едут даже с пробитым колесом и сломанной подвеской.

Скорость: несмотря на вес в 9 тонн, могут развивать до 160 км/ч по песку.

Командный дух: пилоты, механики, инженеры — всё из Набережных Челнов.

КАМАЗ — больше, чем грузовик

Сегодня КАМАЗ — это:

* Символ советской и российской инженерной школы.

* Победитель в тяжелейших гонках планеты.

* Национальная гордость, которую узнают даже в Латинской Америке и Африке.

КАМАЗ — это история о том, как рабочий грузовик превратился в машину побед. И если бы был "Оскар" за выносливость, он бы точно стоял у него на панели приборов.