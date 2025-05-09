Почему Запорожец — это больше, чем просто машина

"Запорожец" — это не просто автомобиль. Это целая эпоха, символ мечты о личном транспорте в СССР, объект анекдотов и народной любви одновременно.
Машина, которую называли "ушастым" и "горбатым", давно стала культурным кодом, узнаваемым даже теми, кто никогда за рулём не сидел.
Доступная мечта
Когда в 1960 году с конвейера сошёл первый ЗАЗ-965, он стал настоящим прорывом:
Для миллионов советских семей "Запорожец" стал первой и единственной машиной в жизни.
Герой анекдотов — и любимец народа
Да, над "Запорожцем" шутили, но в этих шутках была и любовь. Потому что:
Инвалидка — с уважением
"Запорожцы" (особенно ЗАЗ-968А) выдавались инвалидам бесплатно или с большой скидкой. Именно поэтому их называли "инвалидками" — не уничижительно, а как часть реальности.
Для многих ветеранов войны и людей с ограничениями по здоровью это была единственная возможность почувствовать свободу передвижения.
Легенда, которая жива
Сегодня "Запорожцы" — звёзды выставок ретро-авто, участники ралли на выживание и герои TikTok. Их восстанавливают, перекрашивают, превращают в багги и даже электромобили.
"Запорожец" был не идеален, но он был своим. Его помнят, любят, хранят. Он — больше, чем машина. Он — память о том, как из скромного можно сделать легенду.
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