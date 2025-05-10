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Легендарный механик предостерегает: Acura MDX обошла Toyota по всем параметрам — откройте секреты

1:47
Авто

Известный автомеханик и YouTube-блогер Скотти Килмер, за которым следят миллионы автолюбителей, неожиданно заявил, что больше не будет покупать автомобили Toyota.

Acura MDX
Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Acura MDX

В последнем видео он объяснил, почему теперь рекомендует водителям обратить внимание на Acura MDX — кроссовер, который, по его мнению, заслуживает гораздо больше признания.

Килмер подчёркивает, что Acura MDX дешевле и практичнее большинства конкурентов в своём классе, при этом предлагает выдающуюся надёжность. Особую похвалу получил 3,5-литровый V6-двигатель, который, как уверяет эксперт, "не потребует ремонта каждые пару сотен тысяч километров".

Он также высоко оценил интерьер автомобиля, который, по его словам, превосходит по качеству отделки и удобству многие аналоги. Кроме того, информационно-развлекательная система у MDX "отвечает всем современным требованиям" и удобна в использовании.

Отдельное внимание Килмер уделил системе полного привода Acura, назвав её "феноменальной".

Он отметил, что она легко адаптируется к разным условиям и стилям вождения: "Вы можете использовать её в обычном, динамичном режиме, можете играть с ней как захотите".

По мнению Килмера, Acura — это достойная альтернатива Lexus, а в управлении автомобили бренда "даже приятнее". Он считает MDX отличным выбором для тех, кто ищет безопасный и надёжный семейный автомобиль, не желая переплачивать за логотип на капоте.

Для многих автомобилистов такие слова от уважаемого эксперта — веский повод пересмотреть предпочтения на авторынке.

Уточнения

Acura MDX — среднеразмерный кроссовер премиум-класса, производимый компанией American Honda Motor Co. (бренд Acura) с 2001 года. Был представлен на международном автосалоне в Детройте в 2000 году как замена Acura SLX. Выпускается на заводе в Линкольне, Алабама, США.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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