Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без тренировок уже три недели? Вот что спасает тебя от полного отката
Казахстан запускает грандиозный проект: новый завод по производству полиэтилена
В Азии пьют кофе с солью — стоит ли перенять эту странную привычку
Луковый щит: растения-союзники, которые охраняют грядку лучше любого инсектицида
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Глюкоза откровенно высказалась о наркотиках: почему об этом нужно говорить открыто?
Туризм без тормозов: улицы Пхукета стали ареной ночных драк
Отсек, который всё это время молчал: стиральная машина раскрывает тайну
Кариес возвращается? Стоматолог раскрыла 9 роковых ошибок в уходе за зубами

Советские моторы: из чего делали надёжность

2:21
Авто

В СССР двигатель был не просто механизмом — это была философия: надёжность важнее скорости, ремонтопригодность — важнее мощности.

Двигатель ГАЗ-53 ф2
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Двигатель ГАЗ-53 ф2

Советские моторы проектировали так, чтобы они работали в морозах Сибири, в песках Средней Азии, в условиях полного отсутствия сервиса и нормального топлива.

В чём была суть надёжности?

1. Простота конструкции

Минимум электроники, максимум механики. Двигатель можно было разобрать в поле с помощью гаечных ключей и молотка. Именно это спасало в условиях отсутствия СТО.

2. Запас по прочности

Детали делались с "избыточной" толщиной и зазором. Это снижало КПД и мощность, но позволяло мотору "прощать" перегрев, плохое масло или пыльный воздух.

3. Материалы с запасом

Советская металлургия производила дешёвый, но прочный чугун, из которого делали блоки цилиндров и головки. Такие моторы были тяжелее, но работали десятилетиями.

4. Унификация

Многие моторы были "родственниками" — например, ЗМЗ-402 на "Волге" и моторы УАЗов. Это облегчало ремонт и поиск запчастей.

5. Приспособленность к плохому бензину

Советские моторы спокойно работали на бензине с низким октановым числом (А-66, А-72), который был далёк от современных стандартов.

Примеры легендарной надёжности

ЗИЛ-130 — его V8 мотор мог пройти до 500 тыс. км без капремонта.

КАМАЗ — дизельный V8 объёмом 10,85 л, способный работать в минус 40 и пускаться вручную с "кривого стартера".

Москвич 412 — рядная "четвёрка" с верхним распредвалом, не боявшаяся перегревов и залипших клапанов.

УАЗ-469 — мотор ЗМЗ работал даже после погружения в брод.

Советские моторы не были шедеврами технологии. Но они были созданы под свои условия — для страны без сервиса, но с бескрайними дорогами. Их можно было починить вручную, завести с толкача и довезти груз в любую точку СССР.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Авто
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам
Российский шоу-бизнес
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Почему в СССР боялись летать и как с этим боролся Аэрофлот Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Последние материалы
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Глюкоза откровенно высказалась о наркотиках: почему об этом нужно говорить открыто?
Туризм без тормозов: улицы Пхукета стали ареной ночных драк
Отсек, который всё это время молчал: стиральная машина раскрывает тайну
Кариес возвращается? Стоматолог раскрыла 9 роковых ошибок в уходе за зубами
Когда тон не ровный, а настроение — тем более: время, когда кожа требует к себе уважения
Roxette возвращается: мировое турне стартует в Будапеште с новой солисткой
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Цветущий взрыв за три дня: одна кожура превращает орхидею в фейерверк бутонов
Этот Fiat путают с Citroen — но только до тех пор, пока не заглянешь внутрь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.