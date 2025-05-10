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Электромобиль уже стареет, пока ты читаешь этот заголовок: цикл владения — всего 3 года

2:13
Авто

Новое исследование от S&P Global выявило любопытный контраст: владельцы бензиновых автомобилей предпочитают держать их дольше, в то время как электромобили чаще меняют. Причины - вполне конкретные и отражают не только технические различия, но и поведение потребителей.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Carlquinn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model 3

Бензин — на годы, электричество — на сейчас

Средний срок владения бензиновым автомобилем в США составляет 12,5 лет, а в частных руках — и вовсе 13,6 лет. Для сравнения, электромобили обновляют каждые 3,6 года. Получается, автомобили с ДВС остаются с владельцами примерно в 3 раза дольше, чем электрические.

Такое поведение связано с привычками, доверием и особенностями эксплуатации: бензиновая машина — это "на всякий случай". Даже если ездит редко, она остаётся в семье ради уверенности в дальних поездках.

Электромобиль — статус и скорость перемен

Электрокары, напротив, чаще покупают люди с высокой покупательной способностью, которые склонны чаще менять технику, не в последнюю очередь из-за быстро развивающихся технологий. Каждый год появляются новые модели с лучшей батареей, мощнее, умнее — и это побуждает к замене. Ведущие бренды, такие как Tesla и BYD, подогревают интерес постоянными обновлениями и инновациями.

Стареющий автопарк и замедляющийся рынок

По данным S&P Global, в США зарегистрировано более 284 миллионов автомобилей, и парк продолжает стареть: продажи новых машин снижаются уже шестой год подряд. В 2022 году было продано лишь 13,9 миллиона автомобилей — на 8% меньше, чем годом ранее. Это рекордно низкий показатель за последнее десятилетие.

Причины - в сочетании факторов: проблемы с поставками, инфляция, снижение доступности автокредитов. Всё это приводит к тому, что машины, особенно с ДВС, остаются с владельцами всё дольше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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