Новый сигнал на дорогах Европы сбивает с толку водителей — но именно он предотвращает ДТП

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Одним из первых правил, которое усваивает каждый водитель, — это значение сигналов светофора. Но, как выясняется, в некоторых европейских городах стандартные зелёный, жёлтый и красный уже не всегда справляются со своей задачей.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Светофор и камера видеофиксации нарушений

Чтобы сделать городское движение безопаснее и понятнее, местные власти начали использовать дополнительные световые сигналы. Один из таких примеров — красный свет в форме креста, который можно увидеть на некоторых улицах Парижа.

Что значит красный крест

Эта система используется, например, при поворотах налево на перекрёстке. Когда водитель видит горит красный крест, это сигнал: встречный поток сейчас стоит, значит, можно поворачивать налево безопасно. Если же крест погас, это значит, что встречные машины снова едут — и при повороте необходимо уступить им дорогу.

Такой простой, но эффективный визуальный знак помогает снизить количество аварийных ситуаций и сделать логику движения более очевидной, особенно в условиях плотного городского трафика.

Иными словами, "греческий крест" — это не религиозный символ, а маленькая, но важная подсказка, которая делает дороги чуть дружелюбнее к водителю.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

