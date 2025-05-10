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Этот Porsche 911 не из прошлого — он из мечты, переосмысленной заново

1:11
Авто

Компания Singer снова удивляет. На этот раз — с переосмыслением классического Porsche 911 Carrera Coupe. Вдохновением для новинки послужила модель Carrera SSE 80-х годов, и это сразу чувствуется — в линиях, деталях и общем характере автомобиля.

Porsche 911
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Porsche 911

Созданный на базе 911 серии 964, этот автомобиль — не просто рестомод, а технически и эстетически отточенный спорткар. Под капотом — атмосферный 4-литровый шестицилиндровый двигатель от Cosworth, способный выдавать 420 лошадиных сил. Работает он в паре с классической шестиступенчатой механикой, а вся мощность — только на задние колёса. Именно так и должен ехать настоящий 911.

Кузов купе выполнен в духе минимализма и скорости: карбон, легкость, точность. А карбон-керамические тормоза добавляют уверенности в любой ситуации. Производство ограничено - всего 100 экземпляров. Стоимость пока держится в секрете, но ясно одно: это предложение для настоящих ценителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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