ICar V23 удивляет сочетанием винтажа и высоких технологий — и всё это за копейки

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На фоне технологически перенасыщенных SUV на Шанхайском автосалоне этот угловатый и простой автомобиль смотрелся как глоток свежего воздуха. ICar V23 - компактный электрический внедорожник от Chery, который пока доступен только в Китае и на отдельных зарубежных рынках. Он не гонится за модой, а предлагает понятный, честный подход: минимум пафоса, максимум пользы.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ iCAR V23

Возвращение к корням

ICar V23 будто нарочно лишён округлостей: его дизайн вызывает ассоциации с классическими внедорожниками — от старых Jeep до Suzuki Jimny. Но при этом это не слепое копирование — автомобиль самобытен. Он короче большинства современных моделей (4,22 м), но при этом широк и высокий. А его угловатые формы, светодиодные фары и необычные дверные ручки делают его запоминающимся.

Для тех, кто не боится выезда на грунт

V23 создавался с прицелом на реальных пользователей: охотников, фермеров, путешественников. Автомобиль можно персонализировать с помощью 24 вариантов модификаций: лестницы, багажники, экшн-камеры и прочие элементы превращают его в мобильную базу для активной жизни.

Оснащён трёхмерной камерой кругового обзора и меню на 15,4-дюймовом экране с чипом Snapdragon. Поддерживаются функции, типичные для современных электрокаров, включая управление наружным освещением и зарядными портами.

Электрическая начинка и проходимость

Доступны три аккумулятора - на 47, 60 и 82 кВт·ч — и два типа привода: задний и полный. Запас хода — от 301 до 501 км, в зависимости от конфигурации. Система может отдавать энергию на внешние устройства до 3,3 кВт. Мощность варьируется от 136 до 211 л. с., а крутящий момент — от 180 до 292 Нм. Не суперкар, но для бездорожья — с запасом.

Внутри — удивительно много места

Несмотря на компактные размеры, в салоне просторно. Прочная отделка, чёткие линии, комфортные кресла с искусственной кожей и сдержанный, но весёлый декор создают ощущение уюта. Заднее багажное отделение на 744 литра, а под полом спрятано ещё 90. Высокие окна дают много света, но на скорости появляется шум — форма кузова даёт о себе знать.

И всё это — менее чем за 100 000 юаней

В Китае ICar V23 стоит около 100 000 юаней (примерно 5 миллионов форинтов). Если сравнивать с BYD Dolphin, который стоит аналогично внутри страны и около 12,6 миллионов форинтов в Европе, можно предположить, что и V23 обойдётся европейским покупателям в похожую сумму. А жаль — ведь это честная машина, которой хочется пожелать успеха и за пределами Китая.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

