Гаджеты или рулевое управление: куда уехал комфорт, когда пришёл прогресс

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Современные автомобили стали технологичнее и безопаснее, чем когда-либо. Большие экраны, цифровые панели, умные ассистенты. Звучит круто — но удобно ли это в жизни? И главное — почему всё это стоит так дорого?

Фото: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Руль автомобиля

Цена за сложность

Сегодня новые машины дорожают с пугающей скоростью. Причины - инфляция, рост затрат на производство, кризис. Но значительная часть — это стоимость самих технологий: сенсорные экраны, датчики, системы полуавтономного вождения. Всё это стало стандартом даже в базовых версиях. Но действительно ли нам нужны эти функции каждый день? Или мы платим за то, чем не пользуемся?

Меньше кнопок — больше внимания на дорогу

Некоторые автопроизводители уже делают шаг назад. Например, Slate - стартап из США — представил машину без встроенных экранов: весь функционал — через смартфон водителя. Такой подход позволяет серьёзно снизить цену. А минимализм может вернуть комфорт в управление.

Для сравнения: стоимость электрического пикапа от этого же стартапа составляет около 20 000 долларов — почти вдвое дешевле, чем у многих "навороченных" конкурентов. Конечно, без сенсорного экрана, круиз-контроля и прочих удобств, которые ещё недавно были доступными только в люксовом сегменте.

Когда технологии мешают

Даже стильные фишки вроде разноцветной подсветки по периметру салона, нескольких дисплеев или встроенной навигации часто становятся источником отвлечения. Выставка гаджетов на колёсах заставляет водителя отвлекаться на экраны, даже чтобы отрегулировать кондиционер.

Тем временем, на другой чаше весов — такие модели, как Fiat Grande Panda Pop, в которых вместо экрана — простое крепление для телефона. Разница в цене? Почти 1500 евро.

А как же безопасность

Да, есть вещи, от которых нельзя отказываться. Такие системы, как удержание полосы, автоматическое торможение и предупреждение о столкновении — действительно спасают жизни. Они стали обязательными и во многом оправдывают своё присутствие.

Но даже самые умные алгоритмы не отменяют здравого смысла. Полуавтономное вождение - это не повод отпускать руль и проверять сообщения на телефоне. За рулём остаётся человек. И именно от него зависит, будет ли машина помощником или потенциальной угрозой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

