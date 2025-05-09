Летающий автомобиль без прав и шума — Флорида первой увидела, как меняется мир

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Во Флориде заметили нечто, что ещё недавно казалось сценой из научной фантастики. Летающий автомобиль от компании Pivotal парил над заливом Тампа-Бэй, практически не издавая звука. И это не эксперимент в лаборатории, а шаг к реальному будущему, которое уже наступило.

Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volocopter

Модель называется eVTOL - электрический самолёт вертикального взлёта и посадки. Он способен подниматься, как вертолёт, лететь, как самолёт, и снова мягко садиться, словно ничего особенного не происходит. Но происходит: технологии электромобилей теперь выходят в воздух.

Без лицензии и почти без шума

Генеральный директор Pivotal Кен Карклин подчеркнул, что Helix - так называется эта модель — разрабатывался 13 лет. За это время удалось добиться невероятного уровня тишины: автомобиль почти не слышно. Управлять им можно даже без лицензии пилота — достаточно нескольких недель обучения.

Кроме того, Helix требует меньше обслуживания, чем традиционные топливные модели. Автоматические обновления устанавливаются удалённо, поддерживая оптимальную производительность.

Цена и перспективы

Стоимость гражданской версии сейчас составляет около 190 000 долларов. Но с запуском серийного производства она может измениться. При этом компания рассматривает более широкое применение технологии: от городского транспорта до оборонного сектора. Может ли eVTOL стать личным транспортом будущего? Ответ всё ближе — и он уже не звучит фантастически.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

