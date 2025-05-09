Летающий автомобиль без прав и шума — Флорида первой увидела, как меняется мир

Во Флориде заметили нечто, что ещё недавно казалось сценой из научной фантастики. Летающий автомобиль от компании Pivotal парил над заливом Тампа-Бэй, практически не издавая звука. И это не эксперимент в лаборатории, а шаг к реальному будущему, которое уже наступило.
Модель называется eVTOL - электрический самолёт вертикального взлёта и посадки. Он способен подниматься, как вертолёт, лететь, как самолёт, и снова мягко садиться, словно ничего особенного не происходит. Но происходит: технологии электромобилей теперь выходят в воздух.
Генеральный директор Pivotal Кен Карклин подчеркнул, что Helix - так называется эта модель — разрабатывался 13 лет. За это время удалось добиться невероятного уровня тишины: автомобиль почти не слышно. Управлять им можно даже без лицензии пилота — достаточно нескольких недель обучения.
Кроме того, Helix требует меньше обслуживания, чем традиционные топливные модели. Автоматические обновления устанавливаются удалённо, поддерживая оптимальную производительность.
Стоимость гражданской версии сейчас составляет около 190 000 долларов. Но с запуском серийного производства она может измениться. При этом компания рассматривает более широкое применение технологии: от городского транспорта до оборонного сектора. Может ли eVTOL стать личным транспортом будущего? Ответ всё ближе — и он уже не звучит фантастически.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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