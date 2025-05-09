Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицом к лицу с бедой: Агата Муцениеце рассказала о зависимости, в которую она впала после развода с Павлом Прилучным
Попытки изоляции России провалились — участие мировых лидеров в параде 9 мая подтвердило это
Тихий убийца на тарелке: почему куриное мясо перестало быть безопасным
Мебельный антиретро: диван, который лучше не покупать
Когти, вопли и тыгыдык: эти кошки разваливают дом быстрее, чем ты в отпуск уедешь
В Ливии открыли выставку От Сталинграда до Бенгази
Проволочник исчезнет без следа: просто закопайте это в грядку и забудьте о нём
Муж остался без пива, но никто не пожалел: мясо получилось как в лучших пабах Баварии
Лимон вместо лазера, сода вместо скраба: секрет сияющей кожи, который не продаётся

Летающий автомобиль без прав и шума — Флорида первой увидела, как меняется мир

1:40
Авто

Во Флориде заметили нечто, что ещё недавно казалось сценой из научной фантастики. Летающий автомобиль от компании Pivotal парил над заливом Тампа-Бэй, практически не издавая звука. И это не эксперимент в лаборатории, а шаг к реальному будущему, которое уже наступило.

Volocopter
Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volocopter

Модель называется eVTOL - электрический самолёт вертикального взлёта и посадки. Он способен подниматься, как вертолёт, лететь, как самолёт, и снова мягко садиться, словно ничего особенного не происходит. Но происходит: технологии электромобилей теперь выходят в воздух.

Без лицензии и почти без шума

Генеральный директор Pivotal Кен Карклин подчеркнул, что Helix - так называется эта модель — разрабатывался 13 лет. За это время удалось добиться невероятного уровня тишины: автомобиль почти не слышно. Управлять им можно даже без лицензии пилота — достаточно нескольких недель обучения.

Кроме того, Helix требует меньше обслуживания, чем традиционные топливные модели. Автоматические обновления устанавливаются удалённо, поддерживая оптимальную производительность.

Цена и перспективы

Стоимость гражданской версии сейчас составляет около 190 000 долларов. Но с запуском серийного производства она может измениться. При этом компания рассматривает более широкое применение технологии: от городского транспорта до оборонного сектора. Может ли eVTOL стать личным транспортом будущего? Ответ всё ближе — и он уже не звучит фантастически.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Домашние животные
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей Аудио 
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Садоводство, цветоводство
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк Аудио 
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Садоводство, цветоводство
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Последние материалы
Стали известны комментаторы матчей 28-го тура РПЛ
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места
Удивительный способ путешествовать — лошадь, палатка и дикий перевал: куда ведут тайные тропы
Эти страны зовут без визы — и добраться можно прямым рейсом
Гибрид или бабушкин сорт: какая свёкла на грядке вкуснее
История советского вагона СВ: роскошь по расписанию
Это не юбка, а план побега: модная деталь, которая стирает границы между отпуском и буднями
Винтаж в деталях и цифра на панели: что скрывает Corolla FX 2025
Жена Александра Петрова показала редкие фото с актёром на фоне загородного дома
Химия в доме — тихий убийца: вот почему после уборки у вас болит голова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.