Винтаж в деталях и цифра на панели: что скрывает Corolla FX 2025

Toyota решила пробудить ностальгию, представив в США специальную версию Corolla FX. Эта модель вдохновлена легендарной FX16 конца 80-х и сочетает в себе ретро-обаяние и современные решения. Впервые представленная 7 мая 2025 года, новинка уже готовится выйти на рынок — в продажу в Северной Америке она поступит во второй половине года.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Corolla

В основе — версия SE, но с рядом выразительных изменений. Чёрный вентилируемый спойлер придаёт автомобилю спортивный характер и улучшает аэродинамику. Белые глянцевые 18-дюймовые диски с чёрными гайками контрастно дополняют общий образ, а задняя эмблема в винтажном стиле отсылает к оригинальному FX16.

Под капотом у Corolla FX - 2-литровый атмосферный двигатель Dynamic-Force с прямым впрыском. Он выдаёт 169 лошадиных сил при 6600 об/мин и 20,8 кгм крутящего момента при 4800 об/мин. Иными словами, это не просто стилизация, а действительно живой и динамичный автомобиль.

Внутри водителя ждёт цифровая 7-дюймовая приборная панель с возможностью персонализации и беспроводная зарядка для смартфонов — приятные мелочи, подчёркивающие современный подход.

Планируется выпустить всего 1600 экземпляров Corolla FX для американского рынка. Цены пока не объявлены, но интерес к модели уже ощутим.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

