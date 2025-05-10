Этот Fiat путают с Citroen — но только до тех пор, пока не заглянешь внутрь

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Fiat C3 Aircross - именно так мы ласково называем предстоящую новинку от Fiat, которую представят уже этим летом. Хотя официальное имя модели пока держится в тайне, она уже успела сменить несколько вариантов: сначала Nuova Multipla, потом Giga Panda, а затем — Pandissima. Возможно, она получит имя, отсылающее к славной истории бренда, и вдохновлённое забытыми названиями из прошлого.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Fiat логотип

Что известно сейчас? Fiat C3 Aircross будет построен на той же платформе smart car, что и Citroen C3, и во многом повторит его. Размер — около 4,4 метра, узнаваемый угловатый силуэт, похожий набор двигателей и две версии: 5- и 7-местная. Последняя особенно интересна, ведь подобного автомобиля у Fiat не было уже много лет.

Новый кроссовер во многом будет перекликаться с Fiat Grande Panda, особенно в элементах дизайна — спереди и сзади. Салон выполнен в духе той же модели, но станет просторнее почти на 40 см, что порадует семьи и любителей комфорта.

По сути, Fiat C3 Aircross - это увеличенная версия Grande Panda, которая сама по себе крупнее грядущей Pandina. В дальнейшем ожидается и купе-версия, которая, возможно, получит имя Fastback и будет напоминать южноамериканский Citroen Basalt.

Премьера Fiat C3 Aircross запланирована на июль, но первые официальные фото, вероятно, появятся уже в конце мая или начале июня. Стартовая цена составит чуть более 20 тысяч евро, а за электрическую версию придётся отдать около 26 тысяч. В Европе не ожидается бензиновой модификации — она будет предназначена для Северной Африки и Латинской Америки, где кроссовер, скорее всего, получит имя New Fiat Pulse.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

