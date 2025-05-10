Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без тренировок уже три недели? Вот что спасает тебя от полного отката
Казахстан запускает грандиозный проект: новый завод по производству полиэтилена
В Азии пьют кофе с солью — стоит ли перенять эту странную привычку
Луковый щит: растения-союзники, которые охраняют грядку лучше любого инсектицида
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Глюкоза откровенно высказалась о наркотиках: почему об этом нужно говорить открыто?
Туризм без тормозов: улицы Пхукета стали ареной ночных драк
Отсек, который всё это время молчал: стиральная машина раскрывает тайну
Кариес возвращается? Стоматолог раскрыла 9 роковых ошибок в уходе за зубами

Этот Fiat путают с Citroen — но только до тех пор, пока не заглянешь внутрь

2:01
Авто

Fiat C3 Aircross - именно так мы ласково называем предстоящую новинку от Fiat, которую представят уже этим летом. Хотя официальное имя модели пока держится в тайне, она уже успела сменить несколько вариантов: сначала Nuova Multipla, потом Giga Panda, а затем — Pandissima. Возможно, она получит имя, отсылающее к славной истории бренда, и вдохновлённое забытыми названиями из прошлого.

Fiat логотип
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Fiat логотип

Что известно сейчас? Fiat C3 Aircross будет построен на той же платформе smart car, что и Citroen C3, и во многом повторит его. Размер — около 4,4 метра, узнаваемый угловатый силуэт, похожий набор двигателей и две версии: 5- и 7-местная. Последняя особенно интересна, ведь подобного автомобиля у Fiat не было уже много лет.

Новый кроссовер во многом будет перекликаться с Fiat Grande Panda, особенно в элементах дизайна — спереди и сзади. Салон выполнен в духе той же модели, но станет просторнее почти на 40 см, что порадует семьи и любителей комфорта.

По сути, Fiat C3 Aircross - это увеличенная версия Grande Panda, которая сама по себе крупнее грядущей Pandina. В дальнейшем ожидается и купе-версия, которая, возможно, получит имя Fastback и будет напоминать южноамериканский Citroen Basalt.

Премьера Fiat C3 Aircross запланирована на июль, но первые официальные фото, вероятно, появятся уже в конце мая или начале июня. Стартовая цена составит чуть более 20 тысяч евро, а за электрическую версию придётся отдать около 26 тысяч. В Европе не ожидается бензиновой модификации — она будет предназначена для Северной Африки и Латинской Америки, где кроссовер, скорее всего, получит имя New Fiat Pulse.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Авто
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам
Российский шоу-бизнес
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Почему в СССР боялись летать и как с этим боролся Аэрофлот Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Последние материалы
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Глюкоза откровенно высказалась о наркотиках: почему об этом нужно говорить открыто?
Туризм без тормозов: улицы Пхукета стали ареной ночных драк
Отсек, который всё это время молчал: стиральная машина раскрывает тайну
Кариес возвращается? Стоматолог раскрыла 9 роковых ошибок в уходе за зубами
Когда тон не ровный, а настроение — тем более: время, когда кожа требует к себе уважения
Roxette возвращается: мировое турне стартует в Будапеште с новой солисткой
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Цветущий взрыв за три дня: одна кожура превращает орхидею в фейерверк бутонов
Этот Fiat путают с Citroen — но только до тех пор, пока не заглянешь внутрь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.