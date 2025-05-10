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Бюджетный способ заткнуть шины: лайфхак, о котором не расскажут в салоне

1:40
Авто

Хотите, чтобы колёса гудели потише, но премиальные шины стоят как крыло от самолёта? Есть выход — и он неожиданно прост. Всё чаще водители прибегают к лайфхакам от самих производителей резины: внутри колёс прячут… поролон.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Почему шины шумят

Современные водители ищут баланс между комфортом, сцеплением и ценой. Бюджетные шины обычно либо хорошо держат дорогу, либо мало шумят — но не то и другое сразу. А ездить с гулом в салоне по трассе не всем по душе.

Чтобы снизить шум, компании вроде Continental придумали технологию ContiSilent: внутри шины размещается слой полиуретановой пены, который гасит вибрации и уменьшает акустический резонанс. Машина едет тише — особенно на скорости.

В чём подвох

Есть нюанс: если такую шину проколоть, то просто заклеить дырку недостаточно. Придётся менять и кусок шумоизоляции — а такую работу возьмётся выполнить не каждый шиномонтаж.

Можно ли сделать самому

Да! В продаже есть специальные наборы с наклейками из пенополиуретана — около 20 штук на колесо. Они приклеиваются внутрь шины и работают как заводской аналог. Цена — примерно 1000 рублей за колесо.

А можно ещё дешевле

Некоторые энтузиасты покупают поролон отдельно и приклеивают его сами. Но тут есть важное правило: материал должен выдерживать высокую температуру. Летом внутри покрышки может быть очень жарко, и обычный мебельный поролон просто расплавится.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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