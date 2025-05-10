Стоит в объявлении месяцами: вот какие модели не хочет брать даже перекуп

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Иногда на вторичном рынке случаются парадоксы: автомобиль неплох, надежен, ухожен, а покупатели обходят стороной. Почему? У каждой модели — свои причины.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Nissan Qashqai

Не любят, хотя есть за что

Ford Fiesta в своё время брали охотно. Юркая, экономичная, компактная — мечта для города. Надежный двигатель, оцинкованный кузов, достойный багажник. Но на вторичке спрос почти нулевой. Причина не в проблемах — просто не "цепляет".

Chevrolet Cruze тоже вызывает недоумение. Крепкий, добротный, с неплохим ресурсом. Да, были жалобы на лакокрасочное покрытие, термостаты и теплообменники, но глобальных проблем — нет. Однако высокая цена делает его недоступным для многих.

Opel Astra J — загадка. Надежный запуск зимой, отличная антикоррозийка, качественные материалы. Но: непродуманный интерьер, слабый обзор, проблемы с АКПП в отдельных версиях. Вроде мелочи, но в сумме — минус к ликвидности.

Когда обновление испортило всё

Suzuki Grand Vitara когда-то была почти легендой. Полный привод, понижайка, прочная рама — идеал для бездорожья. Но после рестайлинга 2005 года стала тяжелее, утратила раму, превратилась в "обычный" кроссовер. Цены на новые версии кусаются, а старые — с пробегами под 400 тысяч. И покупатели уже не в восторге.

Неудачный имидж или высокая цена

Hyundai Tucson — вполне достойный: проходимый, комфортный, несложный в ремонте. Но цена… С такими же характеристиками есть дешевле. В итоге — продается тяжело.

Skoda Yeti страдает от слабой подвески, плохой антикоррозийной обработки и "неказистой" внешности. Надежность тоже под вопросом. Вроде семейный экономичный вариант, но в продажах — провал.

Nissan Qashqai — вроде бы японец, а проблем немало: слабый двигатель, посредственная проходимость, дорогой ремонт. И вариатор — отдельная боль. Итог — долгий и невыгодный поиск покупателя.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



