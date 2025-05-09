5 малоизвестных мопедов СССР

Когда речь заходит о мопедах СССР, большинство вспоминает "Верховину", "Карпаты" или "Ригу".
Но в тени этих популярных моделей остались не менее интересные, но малоизвестные двухколёсные машины, которые тоже оставили след в истории советской мототехники. Давайте вспомним пять забытых, но заслуживающих внимания мопедов советской эпохи.
1. Рига-12
Простой, но надёжный мопед с педальным запуском и минималистичным дизайном. Использовался как учебный и рабочий транспорт.
2. ЗиД-50 "Пилот"
Современная попытка конца 80-х создать стильный мопед. Был перспективным, но не успел "взлететь" из-за кризиса.
3. Тиса-1
Редчайший представитель западноукраинского производства. Имел увеличенный клиренс и был рассчитан на бездорожье.
4. Верховина-6 "Турист"
Комфортный вариант популярной модели, ориентированный на длительные поездки. Отличался багажником и мягким сиденьем.
5. Карпаты-РМ
Полуофициальная спортивная версия с усиленными узлами, предназначенная для мотокросса и тренировок.
Советская мотоиндустрия была богаче, чем может показаться на первый взгляд. Помимо массовых моделей, существовали уникальные, локальные или экспериментальные мопеды, о которых знают лишь истинные ценители.
Эти машины — настоящие свидетели инженерного энтузиазма и народного творчества, даже если о них не писали в журналах.
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