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5 малоизвестных мопедов СССР

1:39
Авто

Когда речь заходит о мопедах СССР, большинство вспоминает "Верховину", "Карпаты" или "Ригу".

Мопед Рига-11
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мопед Рига-11

Но в тени этих популярных моделей остались не менее интересные, но малоизвестные двухколёсные машины, которые тоже оставили след в истории советской мототехники. Давайте вспомним пять забытых, но заслуживающих внимания мопедов советской эпохи.

1. Рига-12

Простой, но надёжный мопед с педальным запуском и минималистичным дизайном. Использовался как учебный и рабочий транспорт.

2. ЗиД-50 "Пилот"

Современная попытка конца 80-х создать стильный мопед. Был перспективным, но не успел "взлететь" из-за кризиса.

3. Тиса-1

Редчайший представитель западноукраинского производства. Имел увеличенный клиренс и был рассчитан на бездорожье.

4. Верховина-6 "Турист"

Комфортный вариант популярной модели, ориентированный на длительные поездки. Отличался багажником и мягким сиденьем.

5. Карпаты-РМ

Полуофициальная спортивная версия с усиленными узлами, предназначенная для мотокросса и тренировок.

Советская мотоиндустрия была богаче, чем может показаться на первый взгляд. Помимо массовых моделей, существовали уникальные, локальные или экспериментальные мопеды, о которых знают лишь истинные ценители.

Эти машины — настоящие свидетели инженерного энтузиазма и народного творчества, даже если о них не писали в журналах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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