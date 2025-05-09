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Тюнинг КАМАЗов: безумные проекты со всего мира

2:35
Авто

Когда слышишь слово КАМАЗ, перед глазами встаёт брутальный рабочий зверь: завод, стройка, бесконечная трасса, иногда — ралли "Дакар".

Камаз
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Камаз

Но есть и те, кто смотрит на эти грузовики не как на утилитарную технику, а как на чистый холст для тюнинга. Да-да — тюнинг КАМАЗа! И он порой такой, что даже бывалые дальнобойщики удивляются.

1. КАМАЗ-лимузин

Тут из двух старых КАМАЗов собрали… лимузин! Да, кузов растянули, добавили "золотую" отделку, хром, мягкий салон, неоновую подсветку и мощную акустику. Грузовик стал больше похож на транспорт для свадьбы рэпера, чем на средство доставки щебня.

2. "Монстр-трак" по-русски

В Сибири один энтузиаст поставил кузов КАМАЗа на огромные вездеходные колёса от лесной техники. Вышел гибрид тягача и болотохода, который легко пересекает реки, буксует по оврагам и при этом имеет кабину с полноценным спальником и мини-кухней. По факту — автодом на базе военной техники.

3. Гоночный КАМАЗ из "Дакара"

Конечно, гоночные КАМАЗы из ралли "Дакар" — это тоже тюнинг. Только заводской. Внутри — двигатель мощностью 1000+ л. с., каркас безопасности, авиационные материалы, "умная" подвеска и телеметрия. Это уже не просто грузовик — это спортивный снаряд с кабиной.

4. Арт-проекты: КАМАЗы как уличное искусство

Некоторые КАМАЗы превращают в арт-объекты. В Москве, Казани, Берлине (!) и даже Токио есть примеры, где старые советские грузовики покрыты граффити, мозаикой или превращены в движущиеся выставки современного искусства.

5. КАМАЗ-дом на колёсах

На Урале семья превратила КАМАЗ в автономный кемпер. Кабина расширена, сзади — жилой модуль с кухней, туалетом и спальней. Печка, солнечные батареи, душ. Всё сделано своими руками. Такой КАМАЗ — мечта для путешествий по бездорожью Сибири или Монголии.

Почему это делают?

Потому что КАМАЗ — как автомат Калашникова: прост, надёжен и поддаётся любой доработке. Это техника, которую можно разобрать молотком и собрать кувалдой — и она поедет. В умелых руках КАМАЗ превращается не только в тягач, но и в платформу для самовыражения.

КАМАЗ-дом на колёсах
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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