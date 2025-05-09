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Лучшие мопеды для начинающих: сравнение моделей 1986 года

1:50
Авто

1985 год был временем, когда мопеды для начинающих в СССР были максимально доступны, просты в эксплуатации.

Рига-13
Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рига-13

И идеально подходили для тех, кто только начинал осваивать двухколесные транспортные средства. Вот обзор самых популярных моделей того времени.

1. Рига-13

Двигатель: 49,8 куб см, 1,5 л. с. Макс. скорость: \~45 км/ч.

Особенности:

  • Легкий и простой в ремонте
  • Подходит для подростков
  • Запускается педалями.

Плюсы: дешевая эксплуатация, простота конструкции.
Минусы: слабая тормозная система, маломощный двигатель.

2. Верховина-6

Двигатель: 49 см³, 1,8 л. с. Макс. скорость: \~50 км/ч.

Особенности:

  • Надёжный советский мопед
  • Прост в обслуживании
  • Имеет багажник.

Плюсы: удобный, доступен по цене.
Минусы: возможная вибрация на высоких оборотах.

3. Дельта

Двигатель: 49 см³, 1,8 л. с. Макс. скорость: \~55 км/ч.

Особенности:

  • Цена 280 рублей
  • Очень модный
  • Новинка.

Плюсы: прост в использовании, экономичный.

Вывод для новичка в 1986 году

Для начинающих в 1986 году мопеды вроде Рига-13 и Верховина-6 были отличным выбором. Они обеспечивали хороший баланс между простотой, экономичностью и доступностью запчастей. Если же вы искали что-то более мощное, можно рассмотреть Дельта.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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