Лучшие мопеды для начинающих: сравнение моделей 1986 года

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1985 год был временем, когда мопеды для начинающих в СССР были максимально доступны, просты в эксплуатации.

Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рига-13

И идеально подходили для тех, кто только начинал осваивать двухколесные транспортные средства. Вот обзор самых популярных моделей того времени.

1. Рига-13

Двигатель: 49,8 куб см, 1,5 л. с. Макс. скорость: \~45 км/ч.

Особенности:

Легкий и простой в ремонте

Подходит для подростков

Запускается педалями.

Плюсы: дешевая эксплуатация, простота конструкции.

Минусы: слабая тормозная система, маломощный двигатель.

2. Верховина-6

Двигатель: 49 см³, 1,8 л. с. Макс. скорость: \~50 км/ч.

Особенности:

Надёжный советский мопед

Прост в обслуживании

Имеет багажник.

Плюсы: удобный, доступен по цене.

Минусы: возможная вибрация на высоких оборотах.

3. Дельта

Двигатель: 49 см³, 1,8 л. с. Макс. скорость: \~55 км/ч.

Особенности:

Цена 280 рублей

Очень модный

Новинка.

Плюсы: прост в использовании, экономичный.

Вывод для новичка в 1986 году

Для начинающих в 1986 году мопеды вроде Рига-13 и Верховина-6 были отличным выбором. Они обеспечивали хороший баланс между простотой, экономичностью и доступностью запчастей. Если же вы искали что-то более мощное, можно рассмотреть Дельта.