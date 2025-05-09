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Охлаждающая жидкость под контролем: три главных правила для каждого водителя

2:00
Авто

Неправильное обслуживание или нехватка охлаждающей жидкости могут обернуться серьёзными и дорогостоящими проблемами. Чтобы избежать перегрева и повреждений двигателя, важно соблюдать несколько ключевых правил.

охлаждающая жидкость для автомобиля
Фото: commons.wikimedia by Gasper12345, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
охлаждающая жидкость для автомобиля

Во-первых, проверяйте уровень охлаждающей жидкости только при холодном двигателе. Если двигатель перегрелся, остановитесь, откройте капот и дайте мотору остыть. После этого можно безопасно проверить уровень и при необходимости — долить жидкость.

Как часто нужно проверять? Рекомендуется делать это каждые 15 000-30 000 км, а замена охлаждающей жидкости обычно требуется после 100 000 км пробега. Регулярный осмотр расширительного бачка поможет избежать внезапных неисправностей. Если на приборной панели загорается красный символ охлаждения, не откладывайте — это сигнал о критической проблеме.

Состав охлаждающей жидкости — это не просто вода. В неё входят моноэтиленгликоль и антикоррозийные добавки. Обычно концентраты смешиваются с дистиллированной водой в пропорции 1:1. В экстренной ситуации, если под рукой нет готовой смеси, можно временно долить только дистиллированную воду, а затем восстановить правильную пропорцию.

Чтобы защитить систему от ржавчины, антикоррозийные добавки должны составлять до 7% от объема жидкости. На рынке представлены разные типы — G11, G12, G12+, G13, и выбор зависит от модели автомобиля. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, чтобы использовать совместимую формулу.

При признаках перегрева (пар, резкий рост температуры) — остановитесь, дайте двигателю остыть, проверьте уровень жидкости, долейте при необходимости и обратитесь в сервис для диагностики системы охлаждения.

Уточнения

Охлажда́ющая жи́дкость (ОЖ) — жидкость, играющая роль теплоносителя в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания и других машин. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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