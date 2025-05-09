Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснее, чем гриль: курица на соли получилась неожиданно праздничной
5 малоизвестных мопедов СССР
Даже если Трамп снизит тарифы на 50%: финансовые рынки на грани нового падения
Эта ошибка при нырянии может стоить слуха
США включили невидимый двигатель прогресса – и он уже работает
Органическая косметика подвела: что в ней на самом деле не так
Вода с секретом: огород пышет здоровьем, а расходов — почти ноль
Готовим эту запеканку, когда нет времени и не хочется тратить силы
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса

Обновлённая Toyota Corolla Cross станет конкурентом для Honda HR-V и прочих

2:11
Авто

Toyota Corolla Cross готовится к масштабному обновлению, которое выйдет на рынок к 2026 году. Новый внешний облик, современные технологии и расширенные опции — всё это делает кроссовер более конкурентоспособным в своём сегменте.

Toyota Corolla Cross HEV GR Sport
Фото: commons.wikimedia by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Corolla Cross HEV GR Sport

Главные визуальные изменения — передняя панель с переработанной решёткой радиатора, новые 18-дюймовые диски и стильная окраска Calvary Blue. В интерьере — обновлённая центральная консоль, которая получила 10,5-дюймовый мультимедийный дисплей в топовых комплектациях.

В плане технологий Corolla Cross предлагает гибридные версии с полным приводом и мощностью 196 л. с., способные преодолевать до 42 миль на галлон. Бензиновые версии обеспечивают до 32 миль на галлон и доступны как с передним, так и с полным приводом. Все модели теперь поддерживают Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota планирует конкурировать с Honda HR-V, Hyundai Kona, Chevrolet Trailblazer и Mazda CX-30. При этом Trailblazer 2026 года, к примеру, предлагает 11-дюймовый дисплей и 19-дюймовые диски, что подталкивает Toyota к модернизации своих предложений.

Внутри — новые материалы и стилистика: отделка в стиле Портобелло, опции для холодного климата — подогрев сидений и рулевого колеса. 10,5-дюймовые экраны доступны в комплектациях XLE и XSE, а 8-дюймовые — в LE и SE.

Модель остаётся на платформе TNGA-C, которая обеспечивает управляемость, сравнимую с легковым автомобилем, а спортивная подвеска в гибридах делает поездку более отзывчивой и динамичной.

Обновлённая Corolla Cross 2026 — это не просто косметический рестайлинг. Это баланс между функциональностью, эффективностью и стилем, в котором покупатели найдут все черты современного городского кроссовера.

Уточнения

Toyota Corolla Cross — компактный кроссовер-внедорожник производства японского автопроизводителя Toyota. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя
Недвижимость
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Сводка с фронта: истерика Киева перед 9 мая, США угрожают выйти из переговоров Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Последние материалы
Вода с секретом: огород пышет здоровьем, а расходов — почти ноль
Готовим эту запеканку, когда нет времени и не хочется тратить силы
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Совет от бабушек СССР: как сделать тесто пышным и мягким
Целлюлиту конец: упражнения, после которых зеркалу хочется аплодировать
Бассейн в облаках, кухня на крыше и один секрет, за который просят $35 миллионов
Бразилия — это не только карнавал: здесь есть города с европейским колоритом — будьте готовы к сюрпризам!
Никогда не заводите этих псов, если у вас ковры и светлая мебель
Стоп-слова для переводов: банки не пропустят ваш платёж
Веки в стрессе, взгляд в отчаянии? На кухне уже варится спасение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.