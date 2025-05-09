Обновлённая Toyota Corolla Cross станет конкурентом для Honda HR-V и прочих

Toyota Corolla Cross готовится к масштабному обновлению, которое выйдет на рынок к 2026 году. Новый внешний облик, современные технологии и расширенные опции — всё это делает кроссовер более конкурентоспособным в своём сегменте.
Главные визуальные изменения — передняя панель с переработанной решёткой радиатора, новые 18-дюймовые диски и стильная окраска Calvary Blue. В интерьере — обновлённая центральная консоль, которая получила 10,5-дюймовый мультимедийный дисплей в топовых комплектациях.
В плане технологий Corolla Cross предлагает гибридные версии с полным приводом и мощностью 196 л. с., способные преодолевать до 42 миль на галлон. Бензиновые версии обеспечивают до 32 миль на галлон и доступны как с передним, так и с полным приводом. Все модели теперь поддерживают Apple CarPlay и Android Auto.
Toyota планирует конкурировать с Honda HR-V, Hyundai Kona, Chevrolet Trailblazer и Mazda CX-30. При этом Trailblazer 2026 года, к примеру, предлагает 11-дюймовый дисплей и 19-дюймовые диски, что подталкивает Toyota к модернизации своих предложений.
Внутри — новые материалы и стилистика: отделка в стиле Портобелло, опции для холодного климата — подогрев сидений и рулевого колеса. 10,5-дюймовые экраны доступны в комплектациях XLE и XSE, а 8-дюймовые — в LE и SE.
Модель остаётся на платформе TNGA-C, которая обеспечивает управляемость, сравнимую с легковым автомобилем, а спортивная подвеска в гибридах делает поездку более отзывчивой и динамичной.
Обновлённая Corolla Cross 2026 — это не просто косметический рестайлинг. Это баланс между функциональностью, эффективностью и стилем, в котором покупатели найдут все черты современного городского кроссовера.
Toyota Corolla Cross — компактный кроссовер-внедорожник производства японского автопроизводителя Toyota.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.