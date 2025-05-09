Китайские автомобили набирают популярность: как Omoda&Jaecoo обошли Porsche и Fiat

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Китайский автопроизводитель Omoda&Jaecoo уверенно выходит на рынок Великобритании, предлагая автомобили, сочетающие доступность и современные технологии. За короткое время бренд привлёк внимание как автолюбителей, так и аналитиков, демонстрируя впечатляющие продажи.

Фото: commons.wikimedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Omoda 5

По итогам первых трёх месяцев года британцы приобрели 6429 автомобилей Omoda и Jaecoo, что превышает показатели таких именитых брендов, как Citroen, Fiat, Porsche и Seat. На долю Jaecoo приходится 3235 проданных моделей (0,56% рынка), а Omoda — 3194 машины (0,55%).

Основной интерес вызвал бензиновый кроссовер Omoda 5, на который пришлось 78% продаж. Оставшиеся 22% покупателей выбрали полностью электрический Omoda E5 — модель, которая стала флагманом бренда на рынке электромобилей.

Omoda E5 предлагает запас хода до 410 км, развивает максимальную скорость 107 миль в час и заряжается с 30 до 80% за 28 минут. Стоимость электрокара составляет 33 065 фунтов стерлингов, что делает его конкурентом в сегменте доступных EV.

Руководитель отдела продукции Omoda&Jaecoo в Великобритании Оли Лоу, подчёркивает, что доступная начальная цена и высокая остаточная стоимость — ключевые факторы привлекательности бренда. Такой подход делает автомобили более доступными в долгосрочной перспективе, снижая расходы владельцев и обеспечивая высокую ликвидность на вторичном рынке.

Присутствие на британском рынке — лишь начало: успех Omoda&Jaecoo показывает, что китайские марки могут на равных конкурировать с европейскими брендами, предлагая современный дизайн, технологии и выгодные условия покупки.

Уточнения

Omoda — подразделение китайской компании Chery, основанное в 2022 году. Впервые марка была представлена в России и Казахстане в октябре 2022 года. Первой моделью компании является Omoda C5.

