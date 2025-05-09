Папа Франциск, карабинеры и электрический Jeep: что стоит за исторической миссией нового внедорожника

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Компактный электрический внедорожник Jeep Avenger официально включён в автопарк итальянских карабинеров. Его первая миссия — сопровождение траурной процессии на похоронах Папы Франциска. В рамках контракта с правительством Италии начались поставки 176 автомобилей, из которых 46 предназначены для Рима. Официальный старт программы — 16 апреля.

Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jeep Avenger

Электрическая версия Avenger оснащена 400-вольтовым электромотором мощностью 156 л. с. и крутящим моментом 260 Нм, обеспечивая автономность до 400 км по циклу WLTP и до 550 км в городских условиях.

При длине всего 4,08 м и радиусе поворота 10,5 м автомобиль легко маневрирует в узких улицах. Внедорожные технологии Selec-Terrain и Hill Descent Control усиливают функциональность.

В Бразилии Jeep Avenger дебютирует в 2026 году, но уже в гибридной конфигурации. Производство начнётся на заводе в Бетиме, а затем будет централизовано в Королевской Гавани. Инвестиции в проект составят 3 млрд бразильских реалов в период с 2025 по 2028 год.

В Европе Avenger представлен в трёх версиях: электрической (156 л. с.), с бензиновым двигателем 1.2 GSE turbo (100 л. с.) и гибридом 4xe (134 л. с.). В Бразилии запланированы Bio-Hybrid с 1.0 Turbo и электрическая версия мощностью 130 л. с…

Jeep Avenger выделяется компактными размерами, колёсной базой 2,56 м и багажником объёмом 355 литров. Внутри — цифровая панель 10,2 дюйма, мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Благодаря углам атаки 20° и схода 32°, машина адаптирована к городскому рельефу и лёгкому бездорожью.

Avenger представляет собой баланс между экологичностью, практичностью и технологичностью, находя своё место как в полицейской службе, так и на дорогах общего пользования — в Европе и за её пределами.

Уточнения

Jeep Avenger — субкомпактный кроссовер, производимый американской компанией Chrysler (отделение Jeep).

