Toyota осуждает тотальный переход на электромобили: какой секрет скрыт за их стратегией

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Toyota, известная как пионер в развитии гибридных технологий (hybrid electric vehicle, HEV), сегодня двигается в сторону электромобилей с определённой осторожностью. Несмотря на глобальный тренд полной электрификации, компания придерживается многоформатной стратегии, в центре которой — реализм, а не догма.

Фото: commons.wikimedia by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ логотип компании "Тойота"

Президент корпорации Акио Тойода открыто критикует идею тотального перехода на батарейные электромобили (BEV). Он утверждает, что гибридные и электрические автомобили наносят окружающей среде сопоставимый ущерб, если учитывать весь жизненный цикл машины — от производства и зарядки до утилизации.

Пример — Япония, где основная часть электроэнергии по-прежнему поступает от тепловых электростанций. Это значит, что электромобиль, питающийся такой энергией, не намного чище, чем бензиновый аналог. Сравнение по выбросам становится некорректным, если ограничиваться лишь фазой использования.

В 2023 году Toyota продала всего 100 000 BEV, но к 2030 планирует нарастить производство до 3,5 миллионов штук. При этом основное внимание остаётся на гибридах, плагин-гибридах, водородных топливных элементах и даже синтетическом топливе. Особенно в Европе, где гибриды уже стали лидерами среди новых регистраций.

Но есть и социально-экономические опасения. Акио Тойода предупреждает: жёсткий курс на электрификацию может стоить Японии более 5 миллионов рабочих мест в автопроме. Не все заводы смогут адаптироваться, не говоря уже о поставщиках и локальных отраслях.

По мнению главы Toyota, гибкость — это ключ. Не электромобиль любой ценой, а разумный выбор технологий в зависимости от региональной энергетики, ресурсов и реальных задач.

Уточнения

Toyota Motor Corporation, кратко: Toyota, на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

