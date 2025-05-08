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Советские марки авто, которые выбирали женщины в СССР

Авто

В СССР автомобиль был редкостью, а женщина за рулём — знаком статуса, уверенности и независимости.

Moskvitch-412 izh in Elektrostal. img 01
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Moskvitch-412 izh in Elektrostal. img 01

При этом женщины чаще отдавали предпочтение машинам, которые сочетали надёжность, удобство и эстетичный вид. Вот популярные марки авто, которые выбирали советские автоледи.

1. "Москвич-412"

Компактный, манёвренный и вполне подходящий для городской езды. "Москвич" ценили за простоту управления и удобную посадку. Многие женщины за рулём впервые осваивали именно эту модель. Небольшой размер позволял комфортно парковаться и чувствовать себя уверенно в плотном потоке.

2. "Жигули" ВАЗ-2101 (копейка)

Самая доступная модель в линейке ВАЗа. Аккуратный внешний вид, мягкий руль, хороший обзор. Женщины ценили её за надёжность и "понятное" поведение на дороге. "Копейка" становилась машиной семейной, но часто именно женщины были её основными водителями.

3. ВАЗ-2103 и 2106

Более статусные и солидные по сравнению с "копейкой". Эти машины часто доставались по блату или в награду за работу. Женщины, работающие в руководстве, в культуре, на телевидении — часто выбирали именно эти модели за внешний лоск и комфорт.

4. "Запорожец" ЗАЗ-968

Невысокая цена и простота ремонта делали его популярным среди женщин, особенно в провинции. Он был лёгким в управлении, хотя и с характером. Благодаря небольшим габаритам и заднему расположению двигателя, его ласково называли "ушастым".

5. "Волга" ГАЗ-24

Не самая частая женская машина, но встречалась. Обычно это были автомобили, выданные по службе. Водитель-женщина за рулём "Волги" — зрелище респектабельное. В основном такие машины водили женщины, работающие в министерствах, здравоохранении или партийных структурах.

Выбор зависел от профессии, региона и доступа к авто
Врач могла иметь "Запорожец", учительница — "Москвич", а режиссёр телестудии — "Жигули". В сельской местности или на юге женщины также садились за руль УАЗиков и "Нив", особенно если работали фельдшерами или агрономами.

Советские женщины за рулём умели выбирать: надёжные, понятные в обслуживании и в меру элегантные автомобили. Их выбор диктовался не только вкусом, но и реальностью дефицита, очередей и технических условий.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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