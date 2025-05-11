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Сумасшедший тюнинг: Гелендваген от Mansory стал воплощением роскоши и силы

2:19
Авто

Немецкое тюнинг-ателье Mansory снова в деле — на этот раз оно взялось за культовый Mercedes G-Class. Результат? Экстравагантный кабриолет под названием Speranza Cabrio, который выглядит так, словно появился из фантазий арабского принца и инженеров Mad Max.

Mercedes-Benz G-Class
Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz G-Class

G-Класс без крыши — и с характером

У "кубика" срезали жесткую крышу и заменили её мягким складным верхом с электроприводом. И как будто этого было недостаточно, задние двери теперь открываются против движения — по аналогии с Rolls-Royce. Новая решетка радиатора, расширенные боковины, и дополнительные фары над лобовым стеклом - всё это делает внедорожник ещё более вызывающим.

Карбон, 24 дюйма и полный Mansory

Mansory добавил свой фирменный "тюнинговый коктейль":
— передний капот, бампер и обвес из карбона,
— массивные расширители арок,
кованые 24-дюймовые диски модели FC.5.
Никаких полумер — только максимум визуального и технического эпатажа.

Интерьер: бело-красная кожа и индивидуальность

Внутри всё на уровне: Mansory переодел салон в белую и красную кожу, добавил вставки из карбона, а задние сиденья заменил на два отдельных кресла, разделённые центральной консолью. Атмосфера роскоши и пафоса здесь доведена до предела — в духе самого тюнинг-дома.

Мощность уровня гиперкара

Но главное — под капотом. 4,0-литровый V8 с двумя турбинами был форсирован до 820 л. с. и 1150 Нм. Это позволяет кабриолету разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Средний расход — 15,1 л/100 км, но кто покупает такой автомобиль ради экономии?

Где и когда покажут

Официальный дебют Mansory Speranza Cabrio состоится на престижной выставке Top Marques в Монако. Выпуск — строго ограниченный. Сколько экземпляров будет создано — пока не сообщается, но уверены: весь тираж найдёт своих поклонников ещё до начала продаж.

Уточнения

Mansory — немецкая фирма, занимающаяся модификацией автомобилей класса люкс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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