Будущее уже в салоне: LG показала трансформируемый дисплей для авто

2:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Южнокорейская компания LG готовит впечатляющее шоу на выставке SID Display Week, которая стартует 13 мая в Калифорнии. В центре внимания — новые мультимедийные технологии для автомобилей, включая по-настоящему гибкий дисплей, который можно растянуть почти в полтора раза. Но и это ещё не всё.

Фото: commons.wikimedia.org by Maurizio Pesce from Milan, Italia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ OLED дисплей

Экран, который меняет форму

Главный прототип LG — дисплей, способный растягиваться до 50% от своей исходной формы. Его диагональ может варьироваться от 12 до 18 дюймов, и при этом он сохраняет высокое разрешение и насыщенную цветопередачу, независимо от деформации. Как именно устроен механизм растяжения, компания пока не раскрывает.

Благодаря своей гибкости экран можно установить практически на любую поверхность — даже на сложные изгибы центральной консоли. Но по-настоящему впечатляет то, что дисплей способен формировать сенсорные кнопки управления прямо из своей поверхности. По заявлению LG, при касании эти кнопки буквально "всплывают" на экране, делая взаимодействие более интуитивным и безопасным — особенно во время движения.

Самый широкий автомобильный экран в мире

LG также покажет 57-дюймовый сверхширокий дисплей, который размещается между передними стойками лобового стекла. Компания заявляет, что это самая большая мультимедийная панель для автомобилей, представленная на сегодняшний день.

Экран рассчитан на экстремальные температуры — от -40 до +85°C, а ещё в нём есть интересная функция: он делает пассажирскую часть экрана невидимой для водителя. То есть пассажир может смотреть видео или работать с контентом, не отвлекая водителя от дороги.

OLED-панель на потолке

Ещё одна новинка — гибкий 18-дюймовый OLED-дисплей, предназначенный для установки на потолке автомобиля. Он не выезжает как проектор, а раскладывается над головами пассажиров, создавая эффект "плавающего экрана". Это решение рассчитано на комфорт задних пассажиров и превращает салон автомобиля в настоящий кинотеатр на колёсах.

Все новинки LG, как ожидается, вызовут интерес не только у автопроизводителей, но и у дизайнеров интерьеров будущего — где границы между дисплеями и поверхностями окончательно стираются.

Уточнения

Се́нсорный экра́н — устройство ввода и вывода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему.

