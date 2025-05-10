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Nissan показал гибридный пикап с 408 л.с. — и это только начало

2:04
Авто

В прошлом месяце на автосалоне в Шанхае Nissan внезапно удивил публику, представив совершенно новый гибридный пикап — Frontier Pro. Эта модель, созданная на базе китайского Nissan Dongfeng Z9, представляет собой глобальный проект: автомобиль будет доступен на мировом рынке, а в его основе уже сейчас проглядываются черты будущего внедорожника.

Nissan Frontier Pro
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Nissan Frontier Pro

Первый гибридный пикап Nissan

Для Nissan Frontier Pro сразу два "первых раза": это не только первый электрифицированный пикап бренда, но и первый подключаемый гибрид в классическом понимании. Ранее у марки уже были гибриды e-Power, но они технически ближе к электромобилям с увеличенным запасом хода (EREV), чем к привычным PHEV.

Новая модель получила 1,5-литровую гибридную силовую установку, которая развивает внушительные 408 л. с. и обеспечивает до 135 км хода на чистой электротяге. Это ставит Frontier Pro в один ряд с наиболее технологичными пикапами на рынке.

Намёк на будущий внедорожник

Инженер-разработчик Nissan Икуо Мияи откровенно признал, что у платформы есть потенциал для чего-то большего:

"Мы легко можем себе позволить сделать другой вариант — с обычной базой, внедорожник или что-то в этом роде. Мы должны учитывать потребности рынка, а также должны учитывать инвестиции", — отметил он.

Иными словами, в ближайшее время мы вполне можем увидеть внедорожник, созданный на базе нового гибридного пикапа. Если такой проект действительно появится, он, скорее всего, будет предложен в тех же странах, что и Frontier Pro.

Официальный дебют Nissan Frontier Pro на китайском рынке ожидается уже совсем скоро. А с учётом гибридной трансмиссии и глобального позиционирования, у модели есть все шансы стать не просто очередным пикапом, а полноценным флагманом в новом электрифицированном сегменте.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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