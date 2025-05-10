Старый дух в новой оболочке: Toyota вернула культовую Corolla FX

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Toyota решила сыграть на струнах ностальгии и вернула к жизни дух восьмидесятых — в ограниченной серии Corolla FX. Эта спецверсия спортивного хэтчбека предназначена только для рынка США и вдохновлена классической моделью Corolla FX16 из 1980-х. В продажу поступит всего 1600 экземпляров, старт — осенью 2025 года. Цены пока не раскрываются.

Фото: commons.wikimedia.org by Dicky0615, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тойота Королла

Что отличает новую Corolla FX

Внешне хэтчбек легко узнаваем благодаря деталям: белые диски, черный спойлер, затемнённый логотип Toyota и три эксклюзивных цвета кузова делают его особенным. Все изменения придают модели ретро-шарм, но в современном исполнении.

В салоне — тоже спортивный настрой: стандартные кресла заменили на сиденья с выраженной боковой поддержкой и вставками из замши. Оранжевая прострочка украшает сиденья, руль, дверные карты и даже рычаг переключения передач. Версия основана на доступной комплектации SE, но получила некоторые "бонусы": цифровую приборную панель и беспроводную зарядку для смартфонов.

Технологии и безопасность

Несмотря на ностальгический подход, по оснащению Corolla FX вполне современна. В стандарт входят:

Пакет Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, распознавание знаков и др.);

Кондиционер;

Мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Что под капотом

Механически Corolla FX осталась достаточно спокойной: под капотом — атмосферный 2,0-литровый двигатель мощностью 171 л. с. и крутящим моментом 205 Нм. Двигатель работает в паре с вариатором, привод — исключительно передний. Ни заниженной подвески, ни спортивных настроек рулевого управления, как у седана FX, у хэтчбека нет. Зато — стиль и ограниченный тираж.

Это предложение скорее для тех, кто ценит облик, атмосферу и редкость, чем для гонщиков. Но именно этим Corolla FX и цепляет — автомобиль с характером, обращённым в прошлое.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

