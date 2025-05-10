Гиперкар на грани фантастики: самый быстрый бензиновый автомобиль в мире

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Koenigsegg Jesko Absolut продолжает доказывать, что он — не просто гиперкар, а настоящий рекордсмен. Оснащённый 1600-сильным V8 и инновационной девятиступенчатой коробкой передач Light Speed Transmission, он уже успел удивить мир. И теперь — новые достижения.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Koenigsegg Jesko

Новый рекорд на полмили

На официальной странице Koenigsegg в Instagram появилось видео, где Jesko Absolut разгоняется до 359,83 км/ч. Это самая высокая скорость, которую когда-либо развивал серийный автомобиль на дистанции в полмили (804 метра). Гиперкар преодолел дистанцию за 13,27 секунды — на полсекунды быстрее, чем предыдущий рекордсмен Rimac Nevera.

Но есть нюанс: заезда не наблюдали независимые эксперты, поэтому результат пока считается неофициальным. Тем не менее, это не умаляет впечатления — машина буквально летит.

Легенда на четверти мили

На дистанции в четверть мили (402 метра) Jesko также впечатлил — время 8,88 секунды. Это делает его самым быстрым серийным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания на этой дистанции. Он обошёл даже Dodge Challenger SRT Demon 170, который считался эталоном в этом классе.

Правда, у электрокаров своё поле боя: Rimac Nevera и Pininfarina Battista всё ещё держат преимущество на этой дистанции — благодаря мгновенной отдаче крутящего момента.

От 0 до 100 — молниеносно

Jesko разгоняется с места до 100 км/ч за 2,89 секунды. Да, это не мировой рекорд, но невероятно быстро — особенно если учесть, что автомобиль заднеприводный и без гибридной системы. Ускорение достигается благодаря передовой системе launch control и сверхбыстрой коробке передач.

А как насчёт 530 км/ч

Глава компании, Кристиан фон Кёнигсегг, утверждает: потенциал Jesko Absolut — это максимальная скорость в 530 км/ч. Но есть проблема: негде разогнаться. Известная немецкая трасса Эра-Лесин, где когда-то Bugatti установил рекорд в 489 км/ч, теперь закрыта для сторонних испытаний. Поэтому в поисках подходящей локации команде остаётся только ждать и мечтать о новом рекорде.

Но одно ясно точно: это не последний раз, когда имя Jesko Absolut прозвучит в списке мировых рекордсменов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

