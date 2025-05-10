Надежен ли подержанный Mercedes GLA? Скрытые минусы, о которых не пишут в объявлениях

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Первое поколение Mercedes-Benz GLA, выпускавшееся до 2019 года, подтвердило высокие ожидания, традиционно возлагаемые на автомобили этой марки. Особенно хорошо зарекомендовали себя модели после рестайлинга 2017 года. На рынке подержанных авто — это один из самых популярных компактных премиум-кроссоверов.

Фото: commons.wikimedia.org by OSX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mercedes-Benz GLA

С какими проблемами сталкивались владельцы

В целом силовые агрегаты оказались надёжными, но некоторые нюансы всё же были:

У дизеля 2.1 (в основном в ранних версиях) иногда шумели натяжители цепи ГРМ.

В бензиновых 1.6 и 2.0, выпущенных до 2015 года, случалась утечка масла из турбокомпрессора из-за некачественной прокладки.

У версий с полным приводом возникали жалобы на задний дифференциал.

До 2014 года у некоторых машин скрипели панели в салоне.

Были проблемы с регулировкой водительского сиденья (до 2015 года).

Bluetooth и мультимедиа могли "глючить" (в основном до 2017 года).

До рестайлинга проводилась отзывная кампания — меняли заземляющий кабель рулевой колонки, так как возможен был сбой с подушкой безопасности при электростатическом разряде.

Как развивалась модель

2013 - Дебют. Бензиновые двигатели: 1.6 (156 л. с.) и 2.0 (211 л. с.), дизели: 2.1 (136 и 170 л. с.). Версии: Executive, Sport и Premium.

2014 - Выходит спортивный 45 AMG 4Matic (2.0 л, 360 л. с.).

2015 - 45 AMG получает 381 л. с. Появляется 1.5 дизель (109 л. с., от Renault). Линейка пополняется версией Enduro с увеличенным клиренсом и люком.

2017 - Рестайлинг: новые фары, бамперы, но двигатели не меняются.

2018 - Новый 2.0 бензин на 184 л. с., а 220 d получает дизель 2.1 на 177 л. с.

Обзор двигателей

1.5 дизель (109 л. с.) - спокойный, экономичный, отлично подходит для города.

2.1 дизель (136-177 л. с.) - оптимальный выбор по соотношению тяги, расхода и надёжности.

Все дизели демонстрируют хорошие показатели экономичности — от 4.3 до 5.5 л/100 км в реальных условиях.

Плюсы и минусы

Почему "да":

Качественные материалы интерьера, хорошая сборка.

Подвеска справляется с неровностями и не "плывёт" в поворотах.

Приятное, точное рулевое управление.

Почему "нет":

Неудачное расположение кнопок кондиционера и ручного тормоза.

Базовая комплектация Executive кажется слишком простой.

Обзорность не лучшая: лобовое стекло под большим углом, а заднее — очень маленькое.

Что на рынке

Даже после выхода нового поколения в 2020 году, GLA первого поколения остаётся востребованным. Особенно — в дизельной версии 2.1. Бензиновые версии встречаются реже, но тоже находят покупателей.

Автомобили с автоматом популярны и легко доступны. Полный привод — редкость, несмотря на бренд.

Самыми желанными считаются версии Sport и Premium — всё-таки Mercedes покупают не ради "базы".

Уточнения

Mercedes-Benz GLA-класс (от немец. G – Geländwagen (внедорожник); L – Lang; A – «A-class») — люксовый мини-кроссовер, выпускающийся немецкой компанией Mercedes-Benz с декабря 2013 года в Европе.

