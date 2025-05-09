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Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал

2:35
Авто

Европу накрыла новая волна автоугонов, и это уже не просто кражи на стоянке у супермаркета. Преступные группировки применяют всё более изощрённые схемы, превращая каждый случай в многослойную аферу. Последняя тенденция — схема с так называемыми "горячими автомобилями". Несмотря на название, к температуре она отношения не имеет — зато к криминальному доходу имеет самое прямое.

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

Что такое "горячая машина"

Это тщательно спланированное мошенничество, приносящее преступникам выгоду сразу с трёх направлений. Схема работает в несколько этапов:

  1. Покупка аварийного автомобиля
    Всё начинается с покупки машины, которая находится в тяжёлом состоянии и не подлежит восстановлению. Главное условие — чтобы модель была распространённой и ценной. При этом покупка происходит в одной стране, а основная часть аферы реализуется в другой.

  2. Угон аналогичной машины
    Затем преступники угоняют точно такую же модель, только уже зарегистрированную в другой стране. Её тщательно маскируют под первый, списанный автомобиль — в том числе подменяют VIN-номер.

  3. Страховые махинации и продажа запчастей
    Подставная машина участвует в различных инцидентах на дороге — чаще всего инсценированных. После этого мошенники обращаются за компенсацией в страховую, при этом претендуя на выплаты как виновники, так и пострадавшие. Когда возникает подозрение и страховщик начинает проверку, машина уже разобрана и распродана по частям.

В итоге преступники получают тройную прибыль:

  • от страховой компенсации за "ущерб",
  • от действий как пострадавшая сторона,
  • и от продажи запчастей с разобранного автомобиля.

Чем дороже угнанная модель, тем больше "выручка".

Почему это угроза не только для владельцев

Схема с "горячими автомобилями" наносит удар не только по владельцам машин, которые теряют имущество, но и по страховому сектору — ущерб от таких афер может достигать миллионов. При этом преступники действуют в разных странах, чтобы усложнить работу правоохранителей и страховщиков. В результате даже добросовестный водитель может оказаться в центре подозрений, если его VIN-номер "всплывёт" в странных обстоятельствах.

Европейские правоохранительные органы уже отслеживают такую активность и призывают быть осторожными при покупке подержанных автомобилей и проверять их историю максимально тщательно.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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