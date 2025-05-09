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Вот зачем на самом деле нужны ручки над дверями в автомобиле

2:17
Авто

Практически в каждом автомобиле над дверями пассажиров можно увидеть хорошо знакомую деталь — небольшую ручку, которую в народе давно прозвали "ручкой страха". Стоит машине зайти в крутой поворот, как пассажир цепляется за неё, будто от этого зависит его жизнь. Но так ли это безопасно — и вообще, для чего она там?

Девушка в автомобиле
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в автомобиле

Не всё так очевидно: зачем эти ручки действительно нужны

Хотя на первый взгляд кажется, что ручки придуманы для того, чтобы спасать от страха на поворотах, их реальное назначение куда практичнее и… спокойнее. Это — удобство при посадке и высадке. Особенно это актуально:

  • в внедорожниках и пикапах с высокой посадкой;

  • в низких спорткарах, где буквально "проваливаешься" в кресло;

  • для пожилых пассажиров, беременных женщин или людей с ограниченной подвижностью.

Во всех этих случаях ручка служит не для того, чтобы держаться в движении, а чтобы было проще и безопаснее зайти или выйти из машины.

Почему хвататься за ручку во время езды — плохая идея

Эксперты предупреждают: держаться за ручку в движении, особенно на скорости или в резких поворотах, может быть не просто бессмысленно, но и опасно.
В случае бокового удара или резкого смещения обивки салона ваши пальцы могут оказаться зажаты - и тогда риск получить травму увеличивается.

К тому же современные автомобили и так обеспечивают достаточно пассивной безопасности: ремни, подушки, подголовники — всё это работает гораздо лучше, чем ручка над окном.

А почему в некоторых машинах ручек нет

Иногда автопроизводители вообще отказываются от этих элементов — и делают это вполне осознанно. Причины могут быть разными:

  • желание создать более минималистичный дизайн;

  • экономия места в салоне;

  • снижение себестоимости, особенно в бюджетных моделях;

  • или философия спортивных авто, где ручек нет специально — чтобы пассажир не искушался держаться за них во время езды.

А если ручка всё же есть даже над водительским сиденьем — это не для того, чтобы он держался за неё в движении. Это просто удобство при посадке, особенно в габаритные автомобили с высокой кабиной.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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