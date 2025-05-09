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Этот инструмент спасёт вас в дороге: как выбрать правильный домкрат

2:58
Авто

Независимо от опыта, каждый водитель знает: без хорошего домкрата никуда. Прокол, осмотр подвески или мелкий ремонт — всё начинается с подъема машины. Но какой домкрат подойдёт именно вам? В этом материале собраны ключевые советы, которые помогут определиться.

Подкатной гидравлический автомобильный домкрат
Фото: commons.wikimedia.org by DmitryFadeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подкатной гидравлический автомобильный домкрат

Зачем нужен хороший домкрат

Это не просто инструмент в багажнике — это то, что позволяет вам:

  • Заменить колесо быстро и безопасно, особенно в экстренной ситуации;

  • Провести ремонт тормозов, подвески и других узлов, не тратя силы на подручные средства;

  • Проверить ходовую часть, даже если вы просто заглядываете под авто ради профилактики.

Без него не обойтись и тем, кто любит заниматься обслуживанием самостоятельно, в гараже или на даче.

Какие бывают домкраты

На рынке есть несколько основных типов, и у каждого — свои сильные стороны:

1. Механический (винтовой)

Это классика, которая идёт в комплекте с большинством автомобилей. Работает просто — вращаете ручку, и автомобиль поднимается. Отличный вариант на случай экстренной замены колеса.

2. Гидравлический (крокодил)

Пожалуй, один из самых удобных. Поднимает машину легко и быстро, требует минимум усилий. Особенно полезен в гараже или при регулярном техобслуживании.

3. Бутылочный (поршневой)

Компактный, но очень мощный. Прекрасно подходит для тяжелых машин и пикапов, так как поднимает большой вес с минимальной площадью опоры.

4. Пневматический

Работает за счёт сжатого воздуха — идеален для профессиональных СТО. Быстро, удобно и эффективно, особенно при постоянных нагрузках.

Как использовать домкрат безопасно: 5 простых правил

Работа с домкратом требует осторожности. Вот базовые рекомендации:

  1. Всегда ставьте автомобиль на ровную и твёрдую поверхность.

    Ни в коем случае не используйте домкрат на склоне или на земле — это может быть опасно.

  2. Используйте специальные накладки или резиновые уплотнители.

    Они улучшат сцепление и защитят кузов от повреждений.

  3. Обязательно фиксируйте автомобиль.

    После подъема поставьте под него дополнительную опору, а не полагайтесь только на домкрат.

  4. Не стойте под автомобилем, удерживаемым только домкратом.

    Домкрат — это средство подъема, а не удержания веса на длительное время.

  5. Регулярно проверяйте исправность домкрата.

    Особенно если вы используете его нечасто.

Надёжный домкрат — это не просто удобство, это вопрос безопасности. Он пригодится каждому — будь то простая замена шины на трассе или серьёзный ремонт в мастерской. Главное — выбрать подходящий именно для вашего автомобиля и не пренебрегать элементарной техникой безопасности.

Уточнения

Домкра́т (от нидерл. dommekracht) — стационарный, переносной или передвижной механизм для подъёма опирающегося на него груза.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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