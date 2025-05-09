Новый Corvette без кнопок? Chevrolet делает ставку на цифровую революцию

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Chevrolet официально представил интерьер обновлённого Corvette восьмого поколения, который поступит на рынок США уже этим летом. Хотя внешне спорткар изменится не сильно, внутри произошла настоящая революция — и это заметно с первого взгляда.

Фото: Wikipedia by Clément Bucco-Lechat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Corvette

Забыть кнопки: новый взгляд на салон

Главное изменение — исчезновение характерной полосы с кнопками на центральной консоли, получившей у фанатов прозвище "позвоночник". Раньше она проходила по всей длине между сиденьями, вызывая споры: кого-то она восхищала, других — раздражала. Теперь управление кондиционером перенесено выше, под центральный воздуховод, и встроено в горизонтальную полосу на панели. Сам "позвоночник" остался — но теперь он выполняет роль аккуратной ручки для пассажира.

Всё в салоне стало еще более цифровым. Центральный дисплей растянули по приборной панели — теперь это 12,7-дюймовый экран. Перед водителем — отдельный 14-дюймовый дисплей, а слева от него находится ещё один, 6,6-дюймовый, с данными о системе Performance Traction Management, пробеге и других параметрах. Для комплектации ZR1 углеродное покрытие экрана идёт по умолчанию, а для E-Ray и Z06 — как опция.

Новые штрихи и акценты

Изменения коснулись и мелочей. Центральная консоль обзавелась обновлёнными подстаканниками. Селектор выбора режимов теперь расположен рядом с рычагом передач, что позволило освободить пространство для беспроводной зарядки смартфона. Кроме того, появились новые цветовые схемы интерьера — одна из самых эффектных выполнена в асимметричном сочетании Jet Black и Adrenaline Red, визуально разделяющем водительскую и пассажирскую зоны. Также доступна возможность индивидуального выбора цветов сидений.

Технологии и удовольствие от вождения

Инженеры Corvette добавили в систему контроля тяги новый режим — PTM Pro. Он позволяет почти полностью отключить электронных помощников — систему стабилизации, контроль тяги и прочее. Работает только ABS, а в случае с E-Ray — управление передней осью. Этот режим доступен на всех комплектациях, включая экстремальную ZR1 с мощностью 1064 л. с.

Приложение E-Ray Performance теперь установлено по умолчанию во всех версиях. А обновлённый трекер данных о производительности адаптирован под новые большие дисплеи. Конечно, осталась и поддержка Apple CarPlay и Android Auto, так что ваш Spotify будет с вами.

Дизайн: нюансы для знатоков

Внешне Corvette остался верен себе — только преданные фанаты смогут распознать все отличия. Версии Hardtop получили новое электрохромное стекло с регулируемой степенью тонировки. Для E-Ray доступны окрашенные в цвет кузова пороги и синие тормозные суппорты (также доступны для Z06). Из новинок — асимметричная центральная полоса красного цвета с эффектом карбона.

Палитру кузова расширили свежими оттенками — Roswell Green Metallic и Blade Silver Metallic. А ZR1 с пакетом ZTK Performance теперь оснащается серьёзной тормозной системой: керамические диски и 10-поршневые суппорты спереди, 6-поршневые — сзади.

Уточнения

Chevrolet Corvette (kɔːrˈvɛt) — двухместный заднеприводный спортивный автомобиль, выпускаемый под маркой Chevrolet компанией General Motors в США с 1953 года.

