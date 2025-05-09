Новый Corvette без кнопок? Chevrolet делает ставку на цифровую революцию

Chevrolet официально представил интерьер обновлённого Corvette восьмого поколения, который поступит на рынок США уже этим летом. Хотя внешне спорткар изменится не сильно, внутри произошла настоящая революция — и это заметно с первого взгляда.
Главное изменение — исчезновение характерной полосы с кнопками на центральной консоли, получившей у фанатов прозвище "позвоночник". Раньше она проходила по всей длине между сиденьями, вызывая споры: кого-то она восхищала, других — раздражала. Теперь управление кондиционером перенесено выше, под центральный воздуховод, и встроено в горизонтальную полосу на панели. Сам "позвоночник" остался — но теперь он выполняет роль аккуратной ручки для пассажира.
Всё в салоне стало еще более цифровым. Центральный дисплей растянули по приборной панели — теперь это 12,7-дюймовый экран. Перед водителем — отдельный 14-дюймовый дисплей, а слева от него находится ещё один, 6,6-дюймовый, с данными о системе Performance Traction Management, пробеге и других параметрах. Для комплектации ZR1 углеродное покрытие экрана идёт по умолчанию, а для E-Ray и Z06 — как опция.
Изменения коснулись и мелочей. Центральная консоль обзавелась обновлёнными подстаканниками. Селектор выбора режимов теперь расположен рядом с рычагом передач, что позволило освободить пространство для беспроводной зарядки смартфона. Кроме того, появились новые цветовые схемы интерьера — одна из самых эффектных выполнена в асимметричном сочетании Jet Black и Adrenaline Red, визуально разделяющем водительскую и пассажирскую зоны. Также доступна возможность индивидуального выбора цветов сидений.
Инженеры Corvette добавили в систему контроля тяги новый режим — PTM Pro. Он позволяет почти полностью отключить электронных помощников — систему стабилизации, контроль тяги и прочее. Работает только ABS, а в случае с E-Ray — управление передней осью. Этот режим доступен на всех комплектациях, включая экстремальную ZR1 с мощностью 1064 л. с.
Приложение E-Ray Performance теперь установлено по умолчанию во всех версиях. А обновлённый трекер данных о производительности адаптирован под новые большие дисплеи. Конечно, осталась и поддержка Apple CarPlay и Android Auto, так что ваш Spotify будет с вами.
Внешне Corvette остался верен себе — только преданные фанаты смогут распознать все отличия. Версии Hardtop получили новое электрохромное стекло с регулируемой степенью тонировки. Для E-Ray доступны окрашенные в цвет кузова пороги и синие тормозные суппорты (также доступны для Z06). Из новинок — асимметричная центральная полоса красного цвета с эффектом карбона.
Палитру кузова расширили свежими оттенками — Roswell Green Metallic и Blade Silver Metallic. А ZR1 с пакетом ZTK Performance теперь оснащается серьёзной тормозной системой: керамические диски и 10-поршневые суппорты спереди, 6-поршневые — сзади.
Chevrolet Corvette (kɔːrˈvɛt) — двухместный заднеприводный спортивный автомобиль, выпускаемый под маркой Chevrolet компанией General Motors в США с 1953 года.
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