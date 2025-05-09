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Первый электрокар Ferrari: станет ли это новой эрой для марки

2:38
Авто

9 октября поклонников итальянской марки ждёт долгожданная премьера — Ferrari представит свой первый полностью электрический автомобиль. Однако ожиданиям не суждено сбыться в полном объёме: новинка будет рассекречена поэтапно. Об этом сообщил генеральный директор компании Бенедетто Винья во время презентации финансового отчета за первый квартал 2025 года.

Ferrari
Фото: Wikipedia by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ferrari

"Технологическое сердце автомобиля будет представлено осенью", — сказал Винья.

Хотя он не раскрыл подробности, эксперты предполагают, что речь идет о ключевых технических характеристиках: емкости батареи и запасе хода на одном заряде.

По плану, это будет только первый этап. Второй — намечен на начало следующего года: тогда общественности покажут внешний вид и интерьер. А вот полноценная мировая премьера состоится ещё позже — уже спустя несколько месяцев после этого.

О первом электромобиле бренда, проходящем под кодовым названием Ferrari Elettrica, известно немного. Проект разрабатывается уже несколько лет, но Ferrari тщательно охраняет информацию. В прошлом году было официально заявлено, что тестовые прототипы преодолели тысячи километров. Первые испытания проводились в виде так называемых "мулов" — тестовых машин на базе Maserati Levante.

Как предполагается, серийная модель получит фирменную среднемоторную посадку, характерную для суперкаров марки. Этому, в частности, соответствуют и ранние патентные изображения, попавшие в сеть.

Производственная база для новинки уже готова — ключевые узлы и сборка автомобиля будут сосредоточены на новом заводе E-building, который был торжественно открыт в прошлом году рядом с главным предприятием Ferrari в Маранелло.

Напомним, в феврале прошлого года Ferrari анонсировала шесть премьер на 2025 год, и электрическая модель должна была стать кульминацией. Дата 9 октября была подтверждена председателем совета директоров Джоном Элканном. И хотя премьера будет разделена на три этапа, интерес к новинке от этого лишь возрастает.

Между тем, в конце прошлого месяца бренд представил обновлённые версии купе и родстера — 296 GTB Speciale. Эти гибридные суперкары стали ещё мощнее, при этом инженерам удалось снизить их массу, что благоприятно сказалось на управляемости и динамике.

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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