Не спешите покупать: эти авто теряют цену прямо в салоне

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Автомобильный рынок в России сейчас живёт в турбулентном режиме: новые модели появляются часто, но не все приживаются. Свежий анализ от "Авито Авто", опубликованный в "Российской газете", показывает — некоторые машины дешевеют буквально на глазах. И это не всегда хорошие новости.

Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 4 Pro

Да, покупателям приятно — можно взять авто с внушительной скидкой. Но что это значит для производителей? Машины не продаются? Или в них изначально что-то не так?

5 место — Jetour Dashing / Jetour X70

Китайский Jetour Dashing за квартал потерял 3,8% от стоимости. Причина? Слишком технологичен. Огромный сенсорный экран заменил почти все кнопки — удобно только на парковке. Во время движения по трассе настраивать климат с экрана — рискованное удовольствие.

X70 — полная противоположность. Машина 2018 года выпуска морально устарела. Интерьер вызывает вопросы, вроде странного дефлектора на всю панель. Неудивительно, что цены пришлось снизить: Dashing — с 2,4 до 1,7 млн, X70 — с 2,6 до 2,1 млн рублей.

4 место — Omoda C5

Яркий фастбэк с агрессивным дизайном и явно женской аудиторией. Вначале машина пользовалась успехом, но сейчас потеряла 3,9% в цене. Красота — не всегда гарантия продаж. Особенно если в багажнике едва помещается чемодан.

3 место — Lada Largus

Вот уж неожиданность. Устаревший, но популярный универсал рухнул в цене на 12,4%. Возродили — и не продали. Из запланированных 90 тысяч собранных машин в этом году уже сейчас ясно: спроса на столько нет. Тем более, что цена выросла вдвое, а оснащение почти не изменилось.

2 место — Chery Tiggo 4 Pro

Потеря 13,8% стоимости за квартал — серьёзный сигнал. Машина компактная, а конкуренты — более просторные и часто с лучшими скидками. Вывод: переплачивать за младшую модель смысла нет.

1 место — Москвич 3

Лидер антирейтинга. Минус 18,4% за квартал — и это не впервые. В прошлом году скидки доходили до 700 тысяч. Производителю просто нужно продавать хотя бы 40 тысяч машин в год, чтобы выйти в ноль. А продали только 23 тысячи. Вот и приходится распродавать.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

