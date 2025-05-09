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Новая Lada Iskra и 30 дефектов за раз — чем пугают первые партии

2:29
Авто

Каждый запуск новой Лады напоминает шоу для смельчаков. Вспомните Vesta 2015 — ржавчина, масляные подтёки, глючащая электроника. XRAY 2016 — уже через 10 000 км скрипы и ошибки датчиков. Даже Granta FL 2022 не избежала поломок в первые месяцы.

Lada Iskra
Фото: Telegram-канал AutoNews is licensed under public domain
Lada Iskra

Iskra 2025 идёт по той же тропе. Вроде как "новая эра" с другим кузовом и свежим дизайном. Но под капотом — те же старые моторы ВАЗ-11182 и 21127 с известными болячками: перегревы, вибрации, "любовь" к маслу. Плюс — загадочный китайский вариатор CVT-18, судьба которого в российских реалиях пока покрыта туманом.

Свежее с конвейера — и уже с проблемами

Первые 11 машин Iskra, выпущенные заводом, стали поводом для тревоги. Каждая (!) из них получила по 15-30 дефектов: болтающийся спойлер, неправильный наклон зеркал, странности в работе медиасистемы. И это ещё даже не массовое производство.

На форумах уже поднимается волна обсуждений: Iskra — это просто Granta в новом обличье? Или эксперимент с китайскими запчастями, на котором будут тренироваться российские сборщики?

Что говорят опытные автомобилисты

После Vesta NG 2024 стало ясно: АвтоВАЗ выпускает "сырые" машины и дорабатывает их по ходу. Владельцы столкнулись с заменой ABS, подшипников, стабилизаторов и даже USB-разъёмов буквально в первые месяцы. Скрипы и сбои электроники стали частью комплектации.

Один из популярных советов: подождать до конца 2025-го. Тогда появятся честные отзывы, уйдёт "детская болезнь", а цены не будут раздуваться ажиотажем.

Стоит ли сейчас идти в автосалон

Если вам срочно нужен автомобиль, присмотритесь к проверенным моделям: подержанная Vesta 2022-2024 или недорогой китайский аналог, который уже прошёл обкатку на российских дорогах.

Iskra, возможно, станет достойной заменой Granta. Но пока — это авто с неизвестной надёжностью, которое ещё не доказало своей стойкости.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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