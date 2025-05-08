Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арина Шарапова раскрывает секреты успешного брака: молчание часто спасает отношения
Голубые флаги: этот регион Италии покорил туристов чистыми пляжами — где найти всё это сразу
Китайцы на распродаже: почему россияне массово избавляются от этих авто
Пока соседи прыскают, вы просто сажаете: это ароматное растение прогонит всех вредителей
Отар Кушанашвили готовится к новому раунду борьбы с раком: 15 мая — важная дата
Этот салат победит оливье: легко, быстро, по-домашнему и очень полезно
Природа решила схитрить: на Титане вода течёт — и делает вид, что её нет
Морда в землю, лапы к небу: что делает собака, когда превращает лужайку в спа-салон
Заброшенный участок? Грядет изъятие — вот что нужно знать

ТОП-5 самых неоднозначных мотоциклов СССР

2:57
Авто

В СССР были мотоциклы, которые вызывали у народа смешанные чувства: от любви до ярости.

Эти байки были то ли гениальны, то ли ужасны — и точно запомнились.

1. ИЖ "Юпитер-3" (1971-1981)

Неоднозначность: двухтактный мотор с отдельной смазкой, которая не всегда работала.

Почему спорный: для кого-то — мощь и звук настоящего мотоцикла, для других — капризный двигатель, частые поломки и обилие масла повсюду.

Плюс: неплохая динамика и ремонтопригодность.
Минус: нестабильная надёжность, особенно у первых партий.

2. Тула Т-200 "Муравей" (1959-1997)

Неоднозначность: мотоцикл это или грузовик?

Почему спорный: "Муравей" был трициклом, с грузовой платформой и двухтактным двигателем. Крестьяне его боготворили за проходимость, но байкеры называли "табуреткой с мотором".

Плюс: перевозил полтонны по грязи и снегу.
Минус: трясся, гудел, и выглядел комично.

3. Восход-3М (1983-1993)

Неоднозначность: вроде мотоцикл, но скорее "спортивный мопед".

Почему спорный: он выглядел бодро, особенно с пластиком и яркой окраской, но мощность — всего 11 л. с., и проблемы с зажиганием портили впечатление.

Плюс: лёгкий, экономичный.
Минус: ломался даже на обкатке, требовал идеальной настройки.

4. Минск ММВЗ-3.112 (1981-1990-е)

Неоднозначность: маленький, но с характером.

Почему спорный: "Минск" обожал сельский народ — он прощал плохое топливо и грязь. А городские — недолюбливали за вибрации, слабую тормозную систему и "скрипучий" пластик.

Плюс: неприхотливый и выносливый.
Минус: на трассе — как на велосипеде с мотором.

5. Днепр МТ-10 с коляской (1974-1984)

Неоднозначность: мощный оппозит и военный характер… но иногда уезжал сам.

Почему спорный: для кого-то — легендарный тяжёлый байк с душой, для других — вечный ремонтник.

Плюс: тяга, звук, проходимость с коляской.
Минус: масло текло из всех щелей, коробка с "сюрпризами", запуск зимой — отдельный квест.

Мотоциклы СССР были как вся техника той эпохи — сделаны "для простых людей", часто на грани гениальности и абсурда. Они вызывали уважение за выносливость и злость за капризы. Эти пять — как раз те, что вызывали больше всего споров и легенд.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Шаман и Мизулина станут ведущими концерта в Minecraft в честь Великой Победы
Шоу-бизнес
Шаман и Мизулина станут ведущими концерта в Minecraft в честь Великой Победы Аудио 
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Шоу-бизнес
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Последние материалы
Как поднять тесто без дрожжей: 7 простых решений
Перец в горшке дал 50 плодов — секрет ухода, о котором молчат в инструкции
ТОП-5 самых неоднозначных мотоциклов СССР
Без варки и хлопот: томатный соус, который взорвёт вкус шашлыка
Вольфганг Ван Хален сыграл на легендарной гитаре отца: трибьют Эдди Ван Халену
Началось с лёгкой боли: грыжа позвоночника, которую распознают, когда уже поздно
Правда о рыбе, которую вы не захотите узнать
Забудьте о пыли: уникальный метод с глицерином, которым поделилась глава клининговой службы
Этот город вдохновил создателей Гарри Поттера — и не только
Кислород за краем Вселенной: галактика, которая успела всё ещё до начала времён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.