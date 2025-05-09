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Электромобили нового поколения: Renault показывает, как сделать быструю зарядку доступной для всех

2:00
Авто

Renault выходит на новый уровень в электромобильной гонке, внедрив 800-вольтовую архитектуру, ранее доступную лишь в премиум-сегменте у брендов вроде Porsche и Audi. Это серьёзный шаг к ускорению и массовому внедрению передовых EV-технологий.

Renault Scenic E-Tech
Фото: Wikipedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Scenic E-Tech

Главное преимущество 800-вольтовой системы — значительное сокращение времени зарядки. Новые коммерческие модели Renault смогут заряжаться от 15 до 80% всего за 20 минут, а концепт R5 Turbo 3e справляется с этим за 15 минут.

Renault предлагает два варианта аккумуляторов: LFP-батарею с дальностью до 350 км и NMC-батарею, обеспечивающую до 450 км хода. Такой выбор даёт пользователям возможность подобрать электромобиль под свои задачи — от городской езды до дальних поездок.

Ожидается, что следующая волна легковых автомобилей — обновлённые Megane и Scenic — также получат 800-вольтовую платформу с двигателями мощностью до 200 кВт. Это обеспечит не только быструю зарядку, но и более высокую эффективность в дороге.

Renault также внедряет технологию SDV (Software Defined Vehicle) - программно-определяемый автомобиль - в три новых внедорожника. Она позволяет автомобилям получать удалённые обновления, проводить профилактическое обслуживание и даже интегрироваться со сторонними операционными системами, что делает машины умнее и устойчивее к устареванию.

Этот шаг — не просто технологический апгрейд, а демократизация премиальных решений. Renault показывает, что молниеносная зарядка и цифровая гибкость теперь возможны и в массовом сегменте. Это важный толчок к ускорению перехода на электромобили, устраняя одно из главных препятствий — долгое ожидание у зарядной станции.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании находится в городе Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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