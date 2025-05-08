ТОП-5 советских грузовиков, покоривших мир

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Советские грузовики действительно оставили след в мировой истории — их экспортировали в десятки стран, особенно в Африку, Азию и Восточную Европу.

Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ газ-51

Некоторые стали настоящими иконами советского автопрома за рубежом. Вот ТОП-5.

1. ГАЗ-51 (1946–1975)

Почему легенда: Первый массовый советский грузовик послевоенной эпохи. Надёжен, прост, как автомат Калашникова.

Где использовался: Польша, Китай, КНДР, Куба, Вьетнам.

Факт: В Китае на его основе выпускали аналог — Yuejin NJ-130.

Чем запомнился: грузоподъёмность 2,5 т, шасси — универсальная платформа: от санитарок до автоцистерн.

2. ЗИЛ-130 (1964–1994)

Почему легенда: Мощный, красивый и узнаваемый по всей стране. Символ советской индустрии.

Где использовался: более 50 стран, особенно в странах Варшавского договора и на Ближнем Востоке.

Факт: В Египте и Сирии ЗИЛ использовали как военные тягачи.

Чем запомнился: комфортная кабина, тяговитый V8, выносливость в тяжёлых условиях.

3. КАМАЗ-5320 (1976–2000)

Почему легенда: Первый крупный грузовик нового поколения, собранный в Набережных Челнах.

Где использовался: страны СНГ, Восточная Европа, Иран, Индия, страны Африки.

Факт: На базе этого шасси строили раллийные КАМАЗы, побеждавшие в "Дакаре".

Чем запомнился: грузоподъёмность 8 тонн, отличная проходимость и ремонтопригодность.

4. Урал-375/4320 (с 1961 года)

Почему легенда: Армейский вездеход, не знающий преград.

Где использовался: экспортировался в 35+ стран — от Монголии до Анголы.

Факт: Использовался в армии стран ОВД, а также в гражданской сфере — в нефте- и газодобыче.

Чем запомнился: полноприводный, проезжал там, где "умирали" другие машины.

5. МАЗ-500/5335 (1965–1980-е)

Почему легенда: Минский автозавод сделал ставку на современность — кабина над двигателем, новая эргономика.

Где использовался: активно поставлялся в Сирию, Ирак, Польшу, Болгарию, а также в Африку.

Факт: В 1970-х МАЗ был лицом советского автопрома на международных выставках.

Чем запомнился: манёвренный, относительно комфортный, простой в обслуживании.

Советские грузовики были не про стиль или инновации, а про простой, грубый, но надёжный труд. Их ценили за выносливость, проходимость и способность работать в условиях, где другая техника "умирала". Благодаря этим качествам, они и стали визитной карточкой СССР в мире.