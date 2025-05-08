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Электромобиль как революция: e7 от BYD предложит больше за меньшие деньги

2:03
Авто

Китайский автопроизводитель BYD представил новый электрический седан e7, который может стать настоящим хитом среди водителей приложений вроде Uber, 99 и других сервисов перевозок.

BYD
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD

Главная сенсация — стоимость новинки: e7 стоит как Fiat Mobi, а в некоторых случаях даже дешевле.

Несмотря на скромную цену, e7 предлагает функциональность, комфорт и технологичность. Его дизайн сдержанный, но элегантный, с классическими линиями, которые подойдут и для деловых поездок, и для повседневного использования. При этом габариты седана даже превосходят Toyota Corolla, что даёт пассажирам больше пространства, а водителям — комфорт на длительных маршрутах.

Под капотом e7 — электромотор мощностью 134 лошадиные силы, позволяющий развивать скорость до 150 км/ч. Покупатели смогут выбрать между двумя аккумуляторами: 48 кВт·ч с автономией до 450 км, и 57 кВт·ч, обеспечивающим до 520 км хода без подзарядки.

Наиболее впечатляющий факт — цена: 90 000 юаней или около 73 500 рублей в эквиваленте. Это делает e7 не только дешевле некоторых бензиновых конкурентов, но и особенно привлекательным для тех, кто ищет экономичный рабочий автомобиль.

Модель пока ориентирована только на рынок Китая, и планы по международной экспансии не озвучены. Однако специалисты считают, что запуск e7 может серьёзно повлиять на рынок электромобилей в странах вроде Бразилии, где спрос на надёжные и дешёвые авто для такси и каршеринга остаётся высоким.

Если e7 доберётся до глобального рынка, это может стать новой точкой отсчёта в массовом переходе водителей на электромобили.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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