Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот так надо фаршировать кальмары — греческий рецепт, который поразит
В Театре на Трубной покажут Пять вечеров, воссоединившие судьбы
Плесень наступает: грибок превращается в смертельного монстра из-за жары
Скрыть залысины — легко: 3 бьюти-приёма, которые работают
Бывшая жена Галустяна вышла на связь и обратилась к поклонникам: самое ценное — время с детьми
Ромео и Джульетта в Московском Молодежном Театре: традиционно по содержанию, революционно по форме
Арина Шарапова раскрывает секреты успешного брака: молчание часто спасает отношения
Голубые флаги: этот регион Италии покорил туристов чистыми пляжами — где найти всё это сразу
Пока соседи прыскают, вы просто сажаете: это ароматное растение прогонит всех вредителей

Китайцы на распродаже: почему россияне массово избавляются от этих авто

1:53
Авто

Интернет-площадки заполнили объявления: "Продаю китайский авто, недорого!". И это не случайный тренд — это целый автомобильный сдвиг на рынке. В 2024-м таких предложений стало в шесть раз больше в Москве и в четыре — по России. А ведь совсем недавно найти подержанного "китайца" было делом почти невозможным.

Geely Boyue
Фото: Own work by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Boyue

Карусель по-китайски

Сегодня каждая пятая машина на вторичке младше 5 лет — это китайский бренд. Для сравнения: два года назад таких было всего 4%. Что происходит? Всё просто: водители массово переходят на китайские новинки, а потом, спустя год-два, выставляют их на продажу. Получается, китайские авто теперь не только свежие, но и активно "оборачиваются" на вторичке.

Что это значит для покупателя

  • Выбор стал шире: теперь "вторичный" китайский рынок — как шведский стол, есть всё: и кроссоверы, и седаны.

  • Цены стали гибче: конкуренция высокая, продавцам приходится торговаться.

  • Меньше котов в мешке: реальных отзывов и историй владения всё больше — можно понять, что ждать от модели.

Подводные камни

Но не всё так радужно. Китайские авто:

  • уже не такие дешёвые, как раньше;

  • стали сложнее перепродаваться — рынок перенасыщается;

  • страдают от дорогих кредитов — и это тормозит спрос.

Что делать сейчас

  • Хочешь купить — время подходящее, выбор огромный.

  • Хочешь продать — готовь цену или будь терпелив.

  • Думаешь о новой машине — оцени риски перепродажи заранее.

А главное — смотри на владельца, а не на марку. Хорошо ухоженный "китаец" даст фору многим — и немецким, и японским. Просто теперь "быть с китайцем" — это не экзотика, а часть нашей авто-реальности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Авто
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать Аудио 
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Недвижимость
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её Аудио 
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
Экономика и бизнес
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Последние материалы
Как поднять тесто без дрожжей: 7 простых решений
Перец в горшке дал 50 плодов — секрет ухода, о котором молчат в инструкции
ТОП-5 самых неоднозначных мотоциклов СССР
Без варки и хлопот: томатный соус, который взорвёт вкус шашлыка
Вольфганг Ван Хален сыграл на легендарной гитаре отца: трибьют Эдди Ван Халену
Началось с лёгкой боли: грыжа позвоночника, которую распознают, когда уже поздно
Правда о рыбе, которую вы не захотите узнать
Забудьте о пыли: уникальный метод с глицерином, которым поделилась глава клининговой службы
Этот город вдохновил создателей Гарри Поттера — и не только
Кислород за краем Вселенной: галактика, которая успела всё ещё до начала времён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.