Китайцы на распродаже: почему россияне массово избавляются от этих авто

1:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Интернет-площадки заполнили объявления: "Продаю китайский авто, недорого!". И это не случайный тренд — это целый автомобильный сдвиг на рынке. В 2024-м таких предложений стало в шесть раз больше в Москве и в четыре — по России. А ведь совсем недавно найти подержанного "китайца" было делом почти невозможным.

Фото: Own work by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Boyue

Карусель по-китайски

Сегодня каждая пятая машина на вторичке младше 5 лет — это китайский бренд. Для сравнения: два года назад таких было всего 4%. Что происходит? Всё просто: водители массово переходят на китайские новинки, а потом, спустя год-два, выставляют их на продажу. Получается, китайские авто теперь не только свежие, но и активно "оборачиваются" на вторичке.

Что это значит для покупателя

Выбор стал шире: теперь "вторичный" китайский рынок — как шведский стол, есть всё: и кроссоверы, и седаны.

Цены стали гибче: конкуренция высокая, продавцам приходится торговаться.

Меньше котов в мешке: реальных отзывов и историй владения всё больше — можно понять, что ждать от модели.

Подводные камни

Но не всё так радужно. Китайские авто:

уже не такие дешёвые, как раньше;

стали сложнее перепродаваться — рынок перенасыщается;

страдают от дорогих кредитов — и это тормозит спрос.

Что делать сейчас

Хочешь купить — время подходящее, выбор огромный.

Хочешь продать — готовь цену или будь терпелив.

Думаешь о новой машине — оцени риски перепродажи заранее.

А главное — смотри на владельца, а не на марку. Хорошо ухоженный "китаец" даст фору многим — и немецким, и японским. Просто теперь "быть с китайцем" — это не экзотика, а часть нашей авто-реальности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

