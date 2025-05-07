Свои машины — не любимчики: почему китайцы игнорируют Chery и Haval

На российских дорогах китайские авто стали привычной картиной: Chery, Haval, Geely — они не просто выжили после ухода европейских брендов, но и заняли в топ-10 по продажам. Но вот в самой Поднебесной всё иначе. Там эти марки — не фавориты. Почему? Разбираемся.
Топ продаж в Китае возглавляет BYD — бренд, который у нас многие помнят по "табуреткам" нулевых. Тогда качество оставляло желать лучшего, но сегодня всё иначе: BYD делает гибриды и электромобили, активно развивается, и занимает 11,65% рынка, обогнав даже Volkswagen с его 10,14%. А ещё у BYD — господдержка, дотации, развитая зарядная инфраструктура и тренд на электрификацию.
Следом за BYD — привычные Volkswagen, Toyota и Honda. Немецкий концерн — старожил китайского рынка, с десятками заводов и широкой линейкой. Японцы чуть теряют позиции, но всё ещё крепко держатся в топе.
А Chery, Haval, Geely? Geely — на шестом месте, Changan — пятое, но Chery и Haval в топ-10 даже не попали.
Причин несколько:
Конкуренция на местном рынке жёсткая.
В Китае ценят прогрессивные технологии: гибриды, электромобили, интеллектуальные системы.
Chery и Haval слабо представлены в электросегменте и уступают в инновациях.
Поддержка государства — в основном тем, кто делает ставку на электротягу.
Поэтому китайцы выбирают будущее, а "народные" бренды вроде Chery находят признание… на экспорт.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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