Свои машины — не любимчики: почему китайцы игнорируют Chery и Haval

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На российских дорогах китайские авто стали привычной картиной: Chery, Haval, Geely — они не просто выжили после ухода европейских брендов, но и заняли в топ-10 по продажам. Но вот в самой Поднебесной всё иначе. Там эти марки — не фавориты. Почему? Разбираемся.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval F7

Что любят китайцы на своих дорогах

Топ продаж в Китае возглавляет BYD — бренд, который у нас многие помнят по "табуреткам" нулевых. Тогда качество оставляло желать лучшего, но сегодня всё иначе: BYD делает гибриды и электромобили, активно развивается, и занимает 11,65% рынка, обогнав даже Volkswagen с его 10,14%. А ещё у BYD — господдержка, дотации, развитая зарядная инфраструктура и тренд на электрификацию.

Следом за BYD — привычные Volkswagen, Toyota и Honda. Немецкий концерн — старожил китайского рынка, с десятками заводов и широкой линейкой. Японцы чуть теряют позиции, но всё ещё крепко держатся в топе.

А Chery, Haval, Geely? Geely — на шестом месте, Changan — пятое, но Chery и Haval в топ-10 даже не попали.

Почему наши "хиты" — не их "любимчики"

Причин несколько:

Конкуренция на местном рынке жёсткая.

В Китае ценят прогрессивные технологии: гибриды, электромобили, интеллектуальные системы.

Chery и Haval слабо представлены в электросегменте и уступают в инновациях.

Поддержка государства — в основном тем, кто делает ставку на электротягу.

Поэтому китайцы выбирают будущее, а "народные" бренды вроде Chery находят признание… на экспорт.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

