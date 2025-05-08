Машина с секретами: что может Lada, о чём в салоне промолчали

Кажется, вы уже изучили свою Lada вдоль и поперёк? Не спешите с выводами. Даже в самых доступных отечественных моделях скрыто немало полезных функций, о которых знают лишь единицы. И они действительно могут упростить жизнь за рулём.
Сигнализация в Lada — это не только охрана. Если удерживать кнопку разблокировки на брелоке около трёх секунд, окна начнут опускаться: сначала передние, потом задние. Отличный способ освежить салон в жаркий день — ещё до того, как вы сели в машину.
Автоматически включающиеся ДХО — это удобно, но некоторым хочется контролировать свет вручную. Сделать это можно, переведя переключатель света в промежуточное положение между "0" и ближним. На панели такой режим не обозначен, но он есть.
Если в машине регулярно ездят дети, функция автоматической блокировки дверей при старте — must have. Активируется просто: зажмите кнопку блокировки дверей на 3 секунды, и после сигнала защёлки будут срабатывать при достижении примерно 20 км/ч. Разблокировка — кнопкой или изнутри водительской двери.
Удивительно, но даже в Lada можно "научить" дворники подстраиваться под ваши предпочтения. Одно движение — пауза — и активация рычага в первое положение: машина запомнит интервал между взмахами, который вы задали.
Мягкое касание рычага поворотника — и он мигнёт трижды. Удобно при коротких манёврах, особенно на трассе. Включил — и не переживаешь, что сигнал нужно срочно отключать вручную.
Паркуетесь в тёмном дворе? После выключения зажигания откройте водительскую дверь и мигните дальним. Включится ближний, который подсветит путь домой — и через 30 секунд отключится сам.
LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».
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