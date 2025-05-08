Машина с секретами: что может Lada, о чём в салоне промолчали

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Кажется, вы уже изучили свою Lada вдоль и поперёк? Не спешите с выводами. Даже в самых доступных отечественных моделях скрыто немало полезных функций, о которых знают лишь единицы. И они действительно могут упростить жизнь за рулём.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Lada Vesta

Проветривание салона "по щелчку"

Сигнализация в Lada — это не только охрана. Если удерживать кнопку разблокировки на брелоке около трёх секунд, окна начнут опускаться: сначала передние, потом задние. Отличный способ освежить салон в жаркий день — ещё до того, как вы сели в машину.

Как отключить дневные ходовые огни

Автоматически включающиеся ДХО — это удобно, но некоторым хочется контролировать свет вручную. Сделать это можно, переведя переключатель света в промежуточное положение между "0" и ближним. На панели такой режим не обозначен, но он есть.

Дети в салоне? Есть решение

Если в машине регулярно ездят дети, функция автоматической блокировки дверей при старте — must have. Активируется просто: зажмите кнопку блокировки дверей на 3 секунды, и после сигнала защёлки будут срабатывать при достижении примерно 20 км/ч. Разблокировка — кнопкой или изнутри водительской двери.

Настраиваемые дворники

Удивительно, но даже в Lada можно "научить" дворники подстраиваться под ваши предпочтения. Одно движение — пауза — и активация рычага в первое положение: машина запомнит интервал между взмахами, который вы задали.

Перестраиваться с комфортом

Мягкое касание рычага поворотника — и он мигнёт трижды. Удобно при коротких манёврах, особенно на трассе. Включил — и не переживаешь, что сигнал нужно срочно отключать вручную.

Световой эскорт

Паркуетесь в тёмном дворе? После выключения зажигания откройте водительскую дверь и мигните дальним. Включится ближний, который подсветит путь домой — и через 30 секунд отключится сам.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».

